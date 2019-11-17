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І взагалі "громадянська війна": в одеському кафе розгорівся скандал з "русским миром"

STYLERЖиття    17.11.2019 - 20:28
І взагалі "громадянська війна": в одеському кафе розгорівся скандал з "русским миром"
В Одесі показували пропагандистський канал (Колаж РБК-Україна)

В Одесі в одній з чебуречних розгорівся скандал через російський канал

В одному з закладів Одеси, незважаючи на війну на Донбасі, транслюють російський канал "Россия24". Пропагандистське ТБ помітили в чебуречній, яка знаходиться на Олександрівському проспекті. Мало того, в закладі війну на Донбасі називають "громадянською". Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив користувач під ніком "Пухнастий українобот".

"Одеса. Чебуречна на Олександрівському проспекті. З нахабним рилом показують "Росія 24". На моє запитання, чи ви вважаєте це правильним, відповіли, що вважають правильним, і взагалі громадянська війна!" - повідомив блогер в соцмережі.

І взагалі &quot;громадянська війна&quot;: в одеському кафе розгорівся скандал з &quot;русским миром&quot;В Одесі в кафе транслюють 2Россию 24 (фото: twitter.com/UaArtem)

В коментарях українці обурені поведінкою співробітників закладу і вимагають від блогера назвати точну адресу та назву кафе.

  • Була в Одесі вперше в житті цього літа. Запам'яталося тим, що довелося згадати всі пісні СРСР, з яких труха вже сиплеться. Живучи в Києві 5 років, давно їх вже ніде не чула. Усвідомила, як вони мене дратують.
  • Осіла русня. У Криму таких взагалі кожне друге тіло.
  • Дайте точну адресу і назву закладу.
  • Виродків вистачає!
  • Якщо громадянська війна, то можна без провини розбити тєлік.

І взагалі &quot;громадянська війна&quot;: в одеському кафе розгорівся скандал з &quot;русским миром&quot;

Скріншот коментарів (twitter.com/UaArtem)

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