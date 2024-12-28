Они сэкономят вам деньги. Пластический хирург назвал лучшие методы против старения без скальпеля

Лучшие способы омоложения кожи без скальпеля

Пластический хирург Энтони Юн поделился лучшими способами сохранения молодости.

Третиноин крем

Доктор Юн рекомендует пользоваться кремом с третиноином, который является типом ретиноидного препарата, обычно используемого для лечения угрей, темных пятен и морщин.

"Самый мощный крем против старения - это третиноин", - сказал пластический хирург.

Интенсивный импульсный свет

Доктор Юн рекомендует лечение интенсивным импульсным светом (IPL) для чистой, сияющей кожи.

"Процедуры IPL отлично помогают избавиться от нежелательных пигментных пятен, и они дешевле, чем большинство традиционных лазеров", - говорит Юн.

Ищите в местных клиниках профессионалов, которые предоставляют лечение.

ТСА-Пилинг

Доктор Юн является большим сторонником TCA-пилинга, химического пилинга, который используется для удаления морщин, линий, изменения цвета и пятен.

Пилинг ТСА - это химический поверхностно-срединный пилинг на основе трихлоруксусной кислоты. Этим пилингом проводят лечение акне, пигментации, постакне, омоложение кожи и устранение морщин, коррекцию признаков фото- и хроностарения, гиперпигментации, кератоза.

Результаты пилинга TCA средней глубины могут конкурировать с результатами некоторых фракционных лазеров, но они на сотни, если не тысячи долларов дешевле. Но его стоит делать только у профессионалов.

Интервальное голодание

Периодическое голодание может стимулировать процесс аутофагии, а это внутриклеточное обновление, отмечает врач.

Это процесс, когда ваше тело избавляется от использованных и нежелательных внутриклеточных органелл и белков, создавая путь для лучшего функционирования клеток в целом.