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Они сэкономят вам деньги. Пластический хирург назвал лучшие методы против старения без скальпеля

Суббота 28 декабря 2024 10:03
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Они сэкономят вам деньги. Пластический хирург назвал лучшие методы против старения без скальпеля Фото: Какие процедуры против старения можно использовать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Косметические процедуры могут творить чудеса, а лучшие хирурги могут сделать так, будто вы вообще ничего не делали. Но вам не обязательно "ложиться под нож", чтобы выглядеть моложе.

Какие методы помогут омолодить кожу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.

Лучшие способы омоложения кожи без скальпеля

Пластический хирург Энтони Юн поделился лучшими способами сохранения молодости.

Третиноин крем

Доктор Юн рекомендует пользоваться кремом с третиноином, который является типом ретиноидного препарата, обычно используемого для лечения угрей, темных пятен и морщин.

"Самый мощный крем против старения - это третиноин", - сказал пластический хирург.

Интенсивный импульсный свет

Доктор Юн рекомендует лечение интенсивным импульсным светом (IPL) для чистой, сияющей кожи.

"Процедуры IPL отлично помогают избавиться от нежелательных пигментных пятен, и они дешевле, чем большинство традиционных лазеров", - говорит Юн.

Ищите в местных клиниках профессионалов, которые предоставляют лечение.

ТСА-Пилинг

Доктор Юн является большим сторонником TCA-пилинга, химического пилинга, который используется для удаления морщин, линий, изменения цвета и пятен.

Пилинг ТСА - это химический поверхностно-срединный пилинг на основе трихлоруксусной кислоты. Этим пилингом проводят лечение акне, пигментации, постакне, омоложение кожи и устранение морщин, коррекцию признаков фото- и хроностарения, гиперпигментации, кератоза.

Результаты пилинга TCA средней глубины могут конкурировать с результатами некоторых фракционных лазеров, но они на сотни, если не тысячи долларов дешевле. Но его стоит делать только у профессионалов.

Интервальное голодание

Периодическое голодание может стимулировать процесс аутофагии, а это внутриклеточное обновление, отмечает врач.

Это процесс, когда ваше тело избавляется от использованных и нежелательных внутриклеточных органелл и белков, создавая путь для лучшего функционирования клеток в целом.

Напомним, что врач назвал продукты, которые лучше ботокса омолаживают кожу.

Также дерматолог рассказывала, действительно ли помогают кремы от морщин.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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