Они шокируют каждого туриста: 5 самых необычных островов мира
Мир полон удивительных мест, и острова часто становятся настоящими жемчужинами для путешественников. Но некоторые из них настолько уникальны, что посещение превращается в незабываемое приключение.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых необычных островах, которые непременно стоит добавить в свой список мечтаний.
Остров Сокотра, Йемен
Сокотра - это остров, будто с другой планеты, благодаря своей уникальной флоре и фауне. Он известен своими деревьями крови дракона, которые выглядят как огромные зонты и выделяют красный сок. Более трети растений и животных острова не встречаются больше нигде на Земле.
Здесь можно увидеть причудливые пейзажи, напоминающие декорации к фантастическим фильмам. Остров удален от цивилизации, поэтому туристы имеют возможность почувствовать настоящую дикую природу.
Кроме того, Сокотра является идеальным местом для дайвинга благодаря богатым коралловым рифам. Культура острова также уникальна: здесь сохранились древние традиции местного населения. Посетив Сокотру, вы будто попадете в мир, застывший во времени.
Остров Сокотра (фото: Википедия)
Остров Пасхи, Чили
Остров Пасхи известен своими огромными каменными статуями Моаи, которые хранят множество тайн. На этом вулканическом острове, расположенном в Тихом океане, создано более 900 статуй, и каждая из них имеет уникальное лицо.
По сей день ученые спорят, как древние жители сумели транспортировать и установить такие гигантские скульптуры. Туристы, посещающие остров, могут увидеть остатки древней культуры рапануи и окунуться в атмосферу загадок прошлого.
Кроме истории, здесь можно насладиться прекрасными пляжами и невероятными закатами. Остров Пасхи привлекает тех, кто хочет не только отдыха, но и исследования загадок человеческой цивилизации. Прогулки среди Моаи оставляют неизгладимое впечатление и вдохновляют на размышления о величии истории.
Остров Пасхи (фото: Википедия)
Остров Пальма Джумейра, ОАЭ
Пальма Джумейра - это настоящий архитектурный шедевр и символ человеческих инженерных достижений. Остров создан в форме пальмы и полностью построен человеком на побережье Дубая.
Здесь расположены роскошные отели, виллы и торговые центры, что делает его популярным среди богатых и знаменитых. Для туристов это место предлагает невероятные возможности для отдыха: от пляжей до подводных ресторанов. Также здесь можно попробовать водные виды спорта или насладиться видом на Дубай с вертолета.
Пальма Джумейра поражает не только своей масштабностью, но и вниманием к деталям в дизайне. Каждый уголок острова создан для того, чтобы оставить незабываемые впечатления. Этот остров - идеальное место для тех, кто ищет роскоши и комфорта.
Остров Пальма Джумейра (фото: Википедия)
Сухопутный "остров" Айерс Рок, Австралия
В самом сердце Австралии находится уникальный остров-скала, известный как Айерс Рок или Улуру. Эта огромная монолитная скала возвышается над равниной и является священным местом для местных аборигенов. Ее красноватый цвет меняется в течение дня, создавая впечатление живого ландшафта.
Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть это чудо природы и узнать о культурном наследии местных народов. Остров также привлекает любителей пеших походов и фотографов, стремящихся запечатлеть его неповторимую красоту.
Здесь можно окунуться в атмосферу древних легенд и традиций, которые сохранились до нашего времени. Посещение Улуру - это путешествие в глубины австралийской природы и культуры.
Улуру (фото: Википедия)
Остров "Бухта свободы", Канада
Екатерина Кинг и Уэйн Адамс из Канады 25 лет назад поняли, что приобрести собственный дом для них нереально. Поэтому они решили создать плавучий дом, который со временем превратился в настоящий остров.
Строительство началось в 1991 году, имея только ножовку и молоток. Сейчас дом состоит из 12 секций, включая оранжерею, кухню, мастерскую и даже художественную галерею.
Супруги называют свой дом "Бухтой свободы", а Уэйн подчеркивает, что сам забил каждый гвоздь во время строительства. Общий вес этого уникального сооружения составляет 500 тонн.
Остров "Бухта свободы" (фото: скриншот youtube.com/@GreatBigStory)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker, Solo Travelling, Википедия.