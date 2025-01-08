Они шокируют каждого туриста: 5 самых необычных островов мира

Мир полон удивительных мест, и острова часто становятся настоящими жемчужинами для путешественников. Но некоторые из них настолько уникальны, что посещение превращается в незабываемое приключение.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых необычных островах, которые непременно стоит добавить в свой список мечтаний.

Остров Сокотра, Йемен

Сокотра - это остров, будто с другой планеты, благодаря своей уникальной флоре и фауне. Он известен своими деревьями крови дракона, которые выглядят как огромные зонты и выделяют красный сок. Более трети растений и животных острова не встречаются больше нигде на Земле.

Здесь можно увидеть причудливые пейзажи, напоминающие декорации к фантастическим фильмам. Остров удален от цивилизации, поэтому туристы имеют возможность почувствовать настоящую дикую природу.

Кроме того, Сокотра является идеальным местом для дайвинга благодаря богатым коралловым рифам. Культура острова также уникальна: здесь сохранились древние традиции местного населения. Посетив Сокотру, вы будто попадете в мир, застывший во времени.

Остров Сокотра (фото: Википедия)

Остров Пасхи, Чили

Остров Пасхи известен своими огромными каменными статуями Моаи, которые хранят множество тайн. На этом вулканическом острове, расположенном в Тихом океане, создано более 900 статуй, и каждая из них имеет уникальное лицо.

По сей день ученые спорят, как древние жители сумели транспортировать и установить такие гигантские скульптуры. Туристы, посещающие остров, могут увидеть остатки древней культуры рапануи и окунуться в атмосферу загадок прошлого.

Кроме истории, здесь можно насладиться прекрасными пляжами и невероятными закатами. Остров Пасхи привлекает тех, кто хочет не только отдыха, но и исследования загадок человеческой цивилизации. Прогулки среди Моаи оставляют неизгладимое впечатление и вдохновляют на размышления о величии истории.

Остров Пасхи (фото: Википедия)

Остров Пальма Джумейра, ОАЭ

Пальма Джумейра - это настоящий архитектурный шедевр и символ человеческих инженерных достижений. Остров создан в форме пальмы и полностью построен человеком на побережье Дубая.

Здесь расположены роскошные отели, виллы и торговые центры, что делает его популярным среди богатых и знаменитых. Для туристов это место предлагает невероятные возможности для отдыха: от пляжей до подводных ресторанов. Также здесь можно попробовать водные виды спорта или насладиться видом на Дубай с вертолета.

Пальма Джумейра поражает не только своей масштабностью, но и вниманием к деталям в дизайне. Каждый уголок острова создан для того, чтобы оставить незабываемые впечатления. Этот остров - идеальное место для тех, кто ищет роскоши и комфорта.

Остров Пальма Джумейра (фото: Википедия)

Сухопутный "остров" Айерс Рок, Австралия

В самом сердце Австралии находится уникальный остров-скала, известный как Айерс Рок или Улуру. Эта огромная монолитная скала возвышается над равниной и является священным местом для местных аборигенов. Ее красноватый цвет меняется в течение дня, создавая впечатление живого ландшафта.

Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть это чудо природы и узнать о культурном наследии местных народов. Остров также привлекает любителей пеших походов и фотографов, стремящихся запечатлеть его неповторимую красоту.

Здесь можно окунуться в атмосферу древних легенд и традиций, которые сохранились до нашего времени. Посещение Улуру - это путешествие в глубины австралийской природы и культуры.

Улуру (фото: Википедия)

Остров "Бухта свободы", Канада

Екатерина Кинг и Уэйн Адамс из Канады 25 лет назад поняли, что приобрести собственный дом для них нереально. Поэтому они решили создать плавучий дом, который со временем превратился в настоящий остров.

Строительство началось в 1991 году, имея только ножовку и молоток. Сейчас дом состоит из 12 секций, включая оранжерею, кухню, мастерскую и даже художественную галерею.

Супруги называют свой дом "Бухтой свободы", а Уэйн подчеркивает, что сам забил каждый гвоздь во время строительства. Общий вес этого уникального сооружения составляет 500 тонн.

Остров "Бухта свободы" (фото: скриншот youtube.com/@GreatBigStory)