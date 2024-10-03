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"Они как будто издеваются": Николас Карма пожаловался на неадекватное поведение людей (видео)

Николас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)
Автор: Катерина Собкова

Популярный блогер Николас Карма записал гневное видео о том, что люди на улицах слишком часто стали подходить к нему и спрашивать "Сколько стоит ваш лук?", что нарушает его личные границы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новый пост в Instagram.

Как известно, блогер Николас Карма (настоящее имя Николай Бучак) прославился тем, что начал снимать для соцсетей (Instagram, TikTok) популярную программу о стоимости луков прохожих, а также украинских знаменитостей.

"Я подхожу к человеку. И если я один раз спросил, мне отказали, я уважаю его выбор. И я это видео ни в коем случае никуда не буду публиковать. Так как лицо - это часть персональных данных. Никто не имеет право снимать и публиковать без согласия", - подчеркнул он.

Карма отметил, ему не раз отказывали и обычные люди, и публичные, и он нормально к этому относится. Но в последнее время к нему самому стали подходить и прямо начинать "тыкать" в лицо телефоном и спрашивать: "Сколько стоит ваш лук?", что очень раздражает.

При этом он старается никак не реагировать и уходить.

"Мне напишут в комментариях, что я "словил звезду". Я такой плохой, фу, потому что, когда я подхожу, мне говорят", - разоткровенничался блогер.

Николас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)

При этом он отметил, что люди даже не знают, сколько раз за день к нему подходят и спрашивают это. При этом делают это не для контента, а как будто издеваются и насмехаются.

В то же время он открыт к живому общению и не против, когда на улице к нему подходят, обнимают и желают хорошего дня.

"Я уже не знаю, как на это реагировать. Если я как-то не так отреагирую или вообще проигнорирую, меня зас..ут просто в комментариях. Я не был готов к такому", - отметил Николас Карма.

Также он подытожил, что теперь будет отстаивать свои личные границы.

"Если я не буду отстаивать свои личные границы, я просто поеду головой", - сказал блогер.

 

Как отреагировали в сети

Фолловеры Николаса Кармы посоветовали ему не обращать внимание и оставаться таким же, как он есть:

  • "Береги этого человека в себе! Ты - чудо", - отметила певица Оля Цибульская
  • "Обнимаю", - написал телеведущий Леонид Мартинчик
  • "Николас, это другая сторона медали. Не слушайте никого - вы прекрасный, добрый человек"
  • "Всему есть предел. И ты имеешь на это полное право"
  • "Терпения и сил вам. Популярность и слава - они такие, коварные".

Николас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)

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