"Они пытаются убивать наших детей за границей". В Германии россияне напали на украинцев

Одиночный пикет-провокация россиянки

Украинка из Киева Александра Магурова, которая сейчас находится в Германии, рассказала на своей странице в Facebook о странном пикете россиянки на митинге в честь Дня Независимости Украины.

"Впервые в нашем маленьком городке мы столкнулись с провокацией на мирном собрании. Прямо среди людей представительница РФ достала свой флаг, надела его на плечи и пошла гулять по толпе украинцев. Чем вызвала много эмоций", - пишет Александра.

Она отметила, что на эту провокацию сильнее всего отреагировала 8-летняя девочка, у которой случилась истерика. Она просила маму отвести ее к полиции, спрашивала, настоящее ли у них оружие, почему эта женщина так свободно гуляет и если полиция ей там разрешает ходить, то значит позволит и убить.

"К сожалению, сегодня мы стали свидетелями одиночного пикета, который направлен на право убивать украинцев без последствий. Полиция отвечала, что понимает, что это провокация. Но она просто ходит по площади со своим флагом. Как и мы со своими. На что я ответила, что под этим флагом идут ежедневно убивать. И убивают ежедневно", - добавила Магурова.

Россиянин напал на детей в вышиванках

Но самая жуткая ситуация произошла после митинга и в ней пострадал сын Александры и его друг. Взрослый мужчина выследил двух детей в парке. Ему не понравилось, что они были в вышиванках и разговаривали между собой на украинском языке.

"Взрослый русскоговорящий мужчина сбросил в речку 10-летнего украинца. Ему не понравилось, что дети разговаривали между собой на украинском. Они после митинга были в вышиванках и гуляли в местном парке. Поэтому он очень быстро их идентифицировал. Сказал, что такого языка, как украинский, не существует. Швырнул в мальчика стеклянную бутылку, а за ней и самого мальчика. На металлические конструкции моста с приблизительно двухметровой высоты. Когда мальчик пытался вылезти из речки, угрожал сбросить еще раз", - рассказала Магурова.

Она добавила, что заявлению в полицию они написали, в больницу, где все зафиксировали, обратились. Мальчик пока чувствует себя не очень хорошо - у него болит голова, плечо, пробита нога. Госпитализация ему не понадобилась, но у ребенка еще и шок.

"Они пытаются убивать наших детей уже в Германии. Меня также интересует фиксация психологической травмы детям, которые стали свидетелями нападения на своего друга и девочки. Показать разбитую голову и кровь на ноге можно, а истерику и страх - нет", - написала украинка.

В комментариях она добавила, что нападающий в парке был вместе с женой. Именно она его удержала от повторного сбрасывания ребенка в воду.

Отец пострадавшего мальчика поехал к месту происшествия и нашел бутылку, которую кинул россиянин. Есть шанс, что на ней остались отпечатки пальцев. К сожалению, в парке нет камер. И фактически - все стало известно только со слов пострадавшего ребенка и остальных детей, которые стали свидетелями этого инцидента. Пока они добежали до взрослых, россиянин уже убежал.

Кроме того, в комментариях порекомендовали написать заявление и на россиянку с флагом, так как оказалось, что она показывала неприличные жесты украинцам ("тыкала факи"). Такое поведение подпадает под административное нарушение, в частности, под статью о хулиганстве.