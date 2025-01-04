Они могут быть токсичными. Три продукта, которые никогда нельзя хранить в холодильнике

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике?

Диетолог Джанви Сангхви рассказала о трех овощах, которые не следует класть в холодильник. Это лук, чеснок и картофель.

Употребление этих неправильно хранимых овощей может привести, среди прочего к пищевому отравлению.

Его симптомы:

тошнота,

рвота,

диарея,

потеря аппетита,

легкая лихорадка

слабость,

головная боль.

Хотя обычно отравление быстро проходит, оно может длиться несколько дней. При появлении любых тревожных симптомов немедленно обратитесь к врачу.

Почему нельзя хранить лук в холодильнике?

В списке также чеснок и картофель. По словам эксперта, хранение лука в холодильнике может привести к развитию плесени и кашеобразной консистенции. Это происходит из-за избытка влаги, а употребление гнилого лука может вызвать заболевания пищеварения.

Это связано с тем, что плесень на пищевых продуктах может производить микотоксины - ядовитые химические вещества, которые могут вызвать заболевания. Вот почему лук следует хранить в прохладном, темном и сухом месте, например, в кухонном шкафу.

Чеснок в холодильнике представляет подобную угрозу.

"При хранении в холодильнике чеснок может прорасти и стать резиновым, теряя свой вкус и силу. Он может иметь горьковатый и менее привлекательный вкус, и в то же время в нем развиваются вредные для здоровья плесень и грибки", - пояснила диетолог.

Картофель - еще один продукт, который может стать вредным при хранении в холодильнике.

Охлаждение приводит к тому, что крахмал превращается в сахар, что приводит к более сладкому вкусу и зернистой текстуре. По словам Джханви Сангви, приготовление этого картофеля при высоких температурах может привести к образованию акриламида, потенциально вредного соединения.