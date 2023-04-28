Они могут быть расплывчатыми. Врач назвал главные симптомы рака яичников

Какие симптомы рака яичников

Существует девять потенциальных симптомов рака яичников, которые могут возникнуть: от вздутия живота до очень быстрого чувства сытости во время еды.

Доктор Джексон-Спенсер отметил, что рак может вызывать потерю аппетита или даже боль в животе. По его словам, некоторые женщины могут испытывать частые позывы к мочеиспусканию, аномальные вагинальные кровотечения и необъяснимую усталость.

Другим возможным признаком рака яичников является необъяснимая потеря веса и изменение характера стула.

Девять возможных симптомов рака яичников:

Вздутие живота

Быстрое чувство сытости

Потеря аппетита

Боль в животе

Частая потребность в мочеиспускании

Аномальное вагинальное кровотечение

Необъяснимая усталость

Необъяснимая потеря веса

Изменение стула.

Поэтому важно, чтобы при любых таких симптомах вы обратились к врачу. Ваш терапевт поможет сделать анализ крови, внутренний осмотр или направить вас на УЗИ.

"Рак яичников, обнаруженный на ранней стадии, может быть менее серьезным, поэтому очень важно вооружиться как можно большим количеством знаний", - отмечает медик.

Отметим, что женщины старше 65 лет больше подвержены риску развития рака яичников. Также доктор добавил, что примерно от 5 до 10 процентов случаев рака яичников считаются наследственными.