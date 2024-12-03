"Они должны быть тяжелыми". Тренер раскрыл всю правду о жиросжигающих тренировках

Имеет ли значение, горит ли жир на тренировке?

Суть похудения не в том, чтобы на тренировке "сжигать жир", а в том, чтобы создать дефицит калорий. Это значит, что нужно употреблять меньше калорий, чем организм тратит в течение дня. Поэтому жир может "гореть" даже тогда, когда вы лежите на диване, глядя любимый сериал или спите.

Ключевым в тренировках является то, что мышцы используют калории, когда выполняют любую работу, даже если эта энергия поступает не из жировых запасов, а из гликогена или глюкозы.

Почему тренировка должна быть тяжелой?

"Тренировка должна быть интенсивной и тяжелой, и на это есть две основные причины", - сказал тренер.

Лишь тяжелая тренировка способствует стимуляции роста и поддержания мышц, что делает тело подтянутым, пропорциональным и эстетическим.

Чем больше усилий прилагаете во время тренировки, тем больше калорий тратит организм. Это помогает поддерживать калорийный дефицит, необходимый для похудения.

Мифы о "жиросжигающих тренировках"

На YouTube и в социальных сетях можно найти тысячи видео с названиями вроде "жиросжигающих тренировок". Но, как отмечают специалисты, эти ролики часто являются популизмом и созданы для удовлетворения зрительских желаний, а не на основе реальных знаний о физиологии. Причины популярности таких видео просты:

Многие авторы этих видео - не эксперты в фитнесе, а люди, мало понимающие принципы работы тела.

Зритель хочет слышать простые, приятные объяснения и "волшебные решения". Авторы дают аудитории именно это, даже если это противоречит реальности.

Как сбросить вес

Не ищите "жиросжигающую" тренировку. Похудение основано на малокалорийном образе жизни, а не на том, какой именно субстрат (жир или углеводы) используется во время тренировки. Интенсивность физической активности нужна для построения эффектного тела и увеличения расхода калорий, но не стоит зацикливаться на том, сжигается ли жир именно во время упражнений.

Забудьте о псевдонаучных мифах и работайте над тем, чтобы тренировка приносила максимум пользы, а жизнь была здоровой и активной.