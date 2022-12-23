Они воруют ваши деньги! Список лекарств-фуфломицинов, которых полно в аптеках

Когда нас одолевает острое респираторное заболевание, мы, как правило, бежим в аптеку, где представлена широкая "линейка" противовирусных препаратов, различных капель в нос, антисептиков и т. д. Или мы хотим улучшить работу мозга и тратимся на ноотропы. Но эти препараты не работают!
Об этом рассказала в Instagram врач-отоларинголог Екатерина Горон.
Это можно сделать с помощью сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или на украинском сайте dokazovo.in.ua
Введите название препарата в графу поиска и узнайте, насколько он эффективен по оценкам разных международных организаций.
Врач советует при лечении любых заболеваний применять несколько доказательных препаратов вместо множества, которые не действуют.
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