Они были совсем другими. 8 фактов о неандертальцах, которые вас шокируют

Неандертальцы - это наши дальние родственники, которые жили на Земле более 30 000 лет назад. Чем больше мы узнаем об их жизни, тем больше понимаем, что они были гораздо сложнее, чем их часто изображают в учебниках.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 8 невероятных фактах, которые изменят ваше представление об этом виде.

Неандертальцы носили украшения

Кто бы мог подумать, что неандертальцы носили украшения, как и современные люди? Оказывается, что они использовали раковины, зубы животных и даже перья для изготовления амулетов и ожерелий.

Это свидетельствует о том, что они имели не только функциональные инструменты, но и стремились выразить себя через символы и предметы, имеющие эстетическую ценность. Это открытие показывает, что неандертальцы не были простыми охотниками, а имели свою культуру и даже чувство красоты.

Неандертальцы могли планировать свои охоты

Неандертальцы не просто охотились на животных, они способны были планировать свои действия. Археологи нашли следы групповых охот на крупных животных, таких как мамонты и большие олени.

Это указывает на то, что они действовали в команде, организуя стратегии, чтобы подступить к жертве и поймать ее. Неандертальцы, вероятно, обладали способностью к совместной работе и согласованным действиям, что является важным признаком интеллекта.

Реконструкция охоты неандертальцев в музее в Тонгерене (фото: Википедия)

Они имели "вкус к горячему"

Сегодня нам известно, что неандертальцы обрабатывали пищу с помощью огня, но есть интересное предположение, что они предпочитали пищу, приготовленную на высоких температурах.

Исследования последних находок свидетельствуют, что неандертальцы использовали специальные камни для приготовления пищи, что позволяло сохранять больше питательных веществ и делать пищу более вкусной. Оказывается, что неандертальцы имели "свой гастрономический опыт" еще до того, как мы начали говорить о вкусных блюдах!

Неандертальцы использовали краски для рисования

Неандертальцы не только изготавливали инструменты и амулеты, но и использовали природные краски для рисования. Археологические раскопки показывают, что они могли наносить красную охру на камни или даже на свои тела.

Эти рисунки, вероятно, имели символическое значение, что указывает на развитие у неандертальцев абстрактного мышления. Это шокирующее открытие свидетельствует об их способности к творчеству и выражению своих мыслей.

Они имели "родственников" на других континентах

Неандертальцы не были ограничены Европой и Западной Азией, как думалось ранее. Недавние исследования генетики показывают, что их скопления могли быть даже на Востоке, в таких регионах, как Китай и Монголия.

Обнаружено, что неандертальцы могли иметь контакты с другими видами людей на разных континентах, и это открытие шокирует, ведь меняет наши представления об их миграциях и социальных связях.

Распространение трех ветвей неандертальцев по Евразии (фото: Википедия)

Неандертальцы страдали от некоторых заболеваний

Неандертальцы не были бессмертными, и даже в их обществе существовали болезни. Исследования их останков показывают, что они могли страдать от артрита, зубной боли и инфекций. Однако интересно, что некоторые из этих заболеваний могли передаваться и нашим предкам, и их генетическое наследование сегодня может влиять на наше здоровье.

Неандертальцы имели генетическую связь с современными людьми

Знали ли вы, что некоторые из нас имеют часть ДНК неандертальцев? Генетические исследования показывают, что около 2% нашего генома - это наследие неандертальцев.

Эти гены влияют на различные аспекты нашей жизни, в частности на иммунитет и даже внешность! Например, некоторые из нас унаследовали от неандертальцев склонность к более крепкому иммунитету, а другие - более светлую кожу.

Сравнение двух черепов - современного человека и неандертальца (фото: Википедия)

Неандертальцы имели значительную роль в развитии человечества

Слишком часто мы недооцениваем вклад неандертальцев в наше современное существование. На самом деле, они могли помочь нам адаптироваться к сложным климатическим условиям.

Их навыки охоты, использование огня, способность к социальным связям и даже генетический вклад сделали их важными участниками в эволюции Homo sapiens. Это означает, что мы являемся продуктом общей эволюции, а не только результатом развития одного вида.