"Они были без мобилок". Скрипка рассказал, за что над его детьми издевались в школе

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал, как они с женой воспитывают четверых детей. Вместе со второй супругой Натальей Сыдь он воспитывает сыновей Романа и Устима, а также дочерей Олесю и Зориану.

Как воспитывает детей Олег Скрипка

Артист признался, что с детьми проводит не очень много времени в силу своей профессии. Первый совет Олега родителям делать так, чтобы их слова перед детьми совпадали с действиями.

"Это бытовые двойные стандарты. Люди пытаются что-то друг другу рассказывать, или родители детям что-то рассказывать, а делают совершенно другое. А дети – они считывают. Они слова не очень воспринимают, они смотрят, как ты делаешь. Как твои слова отвечают твоим действиям", - отметил Скрипка.

Музыкант отметил, что его дети не пользуются тем, что их отец - знаменитость. Они учатся в школе наравне со всеми. Изначально у них не было мобильных телефонов.

"Думаю, мы правильно их как-то направили. Они не кичатся, что у них там какой-то отец. Мы соответственно своему видению воспитываем детей. И у нас постоянно эта история, что у нас дети подрастали и они единственные в классе были без мобилок вообще", - сказал артист.

Олег Скрипка с женой и детьми (фото: jetsetter.ua)

"Мы покупали детям мобилки не потому, что мы считали нужным, а чтобы их не булили. Мы покупали мобилки, потому что их булят в классе, что у них нет мобилки. Мы старшей дочке купили мобилку, она показала в классе, что она у нее есть, и она лежит дома, она ее не носит. Она ей не нужна", - добавил он.

По словам Скрипки, его старший сын уже живет отдельно, а младший понемногу тоже становится самостоятельным и даже отказывается брать у родителей деньги.

"Сын младший, у него такой характер, мы даем ему деньги, – он не берет. Он уже на песнях сам зарабатывает. А ему 15 лет. Я был готов помогать ему в его музыкальной карьере. Он категорически отказался. Он говорит: "Если я не построю сам своей карьеры, у меня не будет той силы, энергии, понимания как работать. Если ты мне будешь помогать, я потом не смогу сам полноценно жить дальше." Есть такая мудрость", - рассказал Скрипка.