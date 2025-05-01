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Педиатр назвала лекарства, которые нельзя давать детям: они безопасны только для родителей

Четверг 01 мая 2025 17:01
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Педиатр назвала лекарства, которые нельзя давать детям: они безопасны только для родителей Названы лекарства, которые категорически нельзя давать детям (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Марина Шакотько

Успокаивающие препараты, которые кажутся безопасными для взрослых, могут быть опасными для детей. Такие средства могут угнетать нервную систему и даже вызывать серьезные побочные эффекты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Марины Шакотько.

Чем вредны успокоительные

По словам медика, успокоительные для детей применяются только по назначению врача и лишь при наличии показаний - повышенная тревожность, проблемы со сном, гиперактивность или стресс. Важно помнить, что самостоятельно назначать любые успокоительные нельзя, даже "на травах", ведь они могут вызвать аллергию или усугубить проблему.

"Успокоительные нужны не детям, а родителям. Дети должны быть быстрыми подвижными и неудобными. Это их физиологическое право. Представьте ребенок, который не может рассказать о своих чувствах и единственное, как он может их проявить - это активностью и капризами", - пояснила педиатр.

Есть успокоительные средства, которые психиатры назначают деткам с РДВГ (расстройство дефицита внимания и гиперактивности). Но это должно быть исключительно назначение психиатра.

Часто лучший способ помочь ребенку - это режим дня, поддержка, любовь и консультация специалиста. Успокаивающие препараты снимают симптомы, но не решают причину тревожности.

Как успокоить ребенка без лекарств

Чтобы успокоить ребенка без лекарств, важно использовать мягкие, естественные методы, которые соответствуют его возрасту и эмоциональному состоянию.

Физический контакт

Объятия, держание за руку, поглаживание по спинке - это сильный успокаивающий сигнал для ребенка. Малышей можно взять на руки или завернуть в одеяло.

Тихая зона

Создайте уголок с любимыми игрушками, подушками, книжками. Это может стать местом, где ребенок отдыхает от раздражителей.

Игры для снятия напряжения

Физическая активность и творчество снижают стресс. Игры с движением (танцы, бег, прыжки) помогают "выпустить пар".

Четкий режим

Предсказуемость дает ощущение безопасности. Режим сна, питания и прогулок очень важен.

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