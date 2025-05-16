Она способна "задушить" весь сад: как навсегда побороть "бессмертную" поросль вишни

Садовая вишня радует весенним цветением и щедрым урожаем, но часто приносит и хлопоты. Одна из самых распространенных проблем - корневая поросль, которая быстро распространяется и портит вид участка.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых эффективных методах борьбы с порослью - от простого обрезания до применения гербицидов.

Ручное удаление

Самый распространенный метод - вырывать или обрезать поросль вручную. Однако важно не срезать побег "под корень", потому что это стимулирует еще более активный рост. Лучше оставлять примерно 30 см над уровнем земли - это сигнал для корня прекратить рост.

Регулярное удаление поросли по такой схеме постепенно уменьшает ее количество. Также нужно вовремя уничтожать молодые побеги, пока они не успели укрепиться.

Окольцевание для ослабления питания

Еще один метод - кольцевой надрез коры внизу ствола. Он нарушает движение соков и уменьшает энергию, которая идет на образование поросли. Надрез должен быть 1-2 см шириной, на высоте 10-15 см от земли, и полностью охватывать ствол.

Этот метод особенно эффективен для старых деревьев, которые регулярно дают большое количество побегов. Выполнять окольцовку следует очень осторожно, чтобы не повредить дерево слишком сильно.

Выкопать траншею вокруг дерева поможет остановить рост поросли (фото: Freepik.com)

Создание подземного барьера

Для радикального ограничения поросли стоит остановить ее на уровне корней. Вокруг вишни выкопайте траншею глубиной до 50 см и шириной около 1,5 м. В нее устанавливается барьер - листы шифера, металла или профнастила, которые не позволят корню прорастать дальше.

Этот способ трудоемкий, но эффективный на годы - вишня останется в пределах определенной зоны. Такое решение особенно полезно, если вишня растет рядом с грядками или клумбами.

Химические методы

Если механические способы не помогают, на помощь приходят гербициды. Системные препараты, такие как "Раундап", "Арбонал" или "Ураган", впитываются в листья и проникают к корням, убивая растение изнутри.

Контактные гербициды ("Глифосат", "Торнадо") уничтожают лишь те части поросли, на которые попадают, поэтому требуют точного нанесения. Обработку лучше всего проводить в сухую погоду, осторожно избегая попадания на другие растения. Важно следовать инструкциям и не превышать дозировку, чтобы не навредить почве и дереву.