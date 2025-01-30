Она не топит жир! Эксперт разнесла в пух и прах популярную косметическую процедуру

Липолитики в последние годы приобрели популярность как метод борьбы с лишними жировыми отложениями. Эти препараты используют для локального уменьшения жировых тканей с помощью инъекций. Однако их эффективность и безопасность вызывают споры среди медицинских экспертов.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект styler) со ссылкой на научно-доказательного блогера Яну Токарь в Instagram.

Как работают липолитики?

Липолитики можно разделить на две основные группы в зависимости от механизма действия:

Прямые липолитики

Препараты этой группы непосредственно разрушают мембраны жировых клеток (адипоцитов), вызывая их цитолиз - гибель. Главным активным компонентом таких средств является дезоксихолат натрия, который растворяет мембраны клеток, высвобождая триглицериды. После этого они выводятся из организма через лимфатическую систему.

Непрямые липолитики

Зато непрямые липолитики действуют через активацию метаболических процессов, которые способствуют постепенной деградации жировых клеток без их разрушения. Основными веществами в составе таких препаратов являются фосфатидилхолин, L-карнитин и др. Они стимулируют апоптоз (запрограммированную клеточную смерть) и ускоряют расщепление жира естественным путем.

Действительно ли липолитики эффективны?

Несмотря на многочисленные рекламные обещания, пока нет точных научных данных, подтверждающих устойчивый эффект от использования липолитиков. Процент разрушения жировой ткани индивидуален и зависит от многих факторов - от состава препарата до особенностей организма пациента. Кроме того, эффект может быть временным, а организм может компенсировать потерю жира другими механизмами.

"Если бы липолитики работали так, как говорит реклама, я бы уже давно была моделью Victoria's Secret", - написала Яна.

Почему после липолитиков можно снова набрать вес?

Несмотря на возможный эффект в уменьшении жировых отложений, существуют факторы, которые могут способствовать повторному набору веса после инъекций:

Гипертрофия остаточных адипоцитов

Даже после разрушения определенной части жировых клеток, оставшиеся могут увеличиваться в размере, накапливая больше жира.

Перераспределение жировой ткани

Если жировая ткань исчезает в одной зоне (например, на животе), организм может компенсировать потери, накапливая жировые отложения в других местах, таких как бедра или руки.

Сохранение энергетического баланса

Если человек продолжает потреблять больше калорий, чем тратит, организм найдет способ накопить избыточную энергию, что может привести к увеличению массы тела.

Гормональные изменения

Разрушение жировых клеток может влиять на уровень гормонов, в частности лептина (гормона сытости) и адипонектина (отвечает за регуляцию жирового обмена). Это может вызвать повышенный аппетит и замедление метаболизма.

Метаболическая адаптация

Организм обладает естественной способностью адаптироваться к изменениям веса. Если часть жировых клеток уничтожена, метаболизм может замедлиться, что приведет к быстрому возвращению жировых отложений.

Липолитики могут быть вспомогательным методом коррекции фигуры, однако их не стоит рассматривать как панацею от лишнего веса.

Без правильного питания, физической активности и общего контроля образа жизни любой эффект от липолитиков может оказаться кратковременным или даже привести к непредсказуемым последствиям. Перед применением таких препаратов стоит проконсультироваться с врачом и оценить все возможные риски.