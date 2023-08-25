"Она просто сидела и улыбалась". Под Ровно 42-летняя женщина утопила своих двух детей

Детали трагедии

Трагедия произошла 23 августа. Жительница села Оксана рассказала, что 42-летняя Вита вначале убила детей, а потом утопила. По ее словам, именно такое признание сделала ей мать мальчиков.

Детей пытался спасти их отец, а помогал ему староста села. К сожалению, было слишком поздно. В это время мать сидела на берегу карьера и улыбалась.

"Мы приехали, так уже Николай, папа, оказывал первую медицинскую помощь. А она сидела, тупо улыбалась. Видимо, поехала крыша. Мы ее просили: скажи где второй ребенок? Она не говорила сначала. Потом нам сказала, что она бросила его дальше. Мы где-то 1,5 часа откачивали данного ребенка, но не спасли, к сожалению. Где-то через два часа Олег, знакомый мой, нырнул и достал тело второго ребенка", - рассказал староста села.

Полиция установила, что 7-летнего сына мать с применением физического принуждения погрузила в воду и удерживала его в таком положении до момента прекращения сопротивления.

Выйдя на берег, она взяла за руку 6-летнего сына и повела его к деревянному помосту, под которым была значительная глубина, и толкнула в воду, зная, что тот не умеет плавать. При этом стояла на том же помосте и смотрела, как он тонет.

Что известно о семье

Данилу было 7 лет, а Мише всего 6. Этой осенью дети собирались идти в первый класс. Там до декабря 2022 их мать работала учительницей английского языка.

После шести лет декретного отпуска она вернулась на работу, однако часто брала больничные.

Правоохранители задержали женщину, допросили и сообщили о подозрении, суд будет избирать ей меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.