Она умерла на их кровати. На Донбассе хозяева бросили кошку в доме

Детали истории

Так, военный рассказал о некоторых недобросовестных владельцев животных, которые оставляют своих любимцев.

“О некоторых недобросовестных владельцах… Оставили кошку, и она умерла на их кровати, она их ждала. Такая большая кошка. Я захожу, а она на детской кроватке лежит. Это был пи**ец. Для меня это важно: жизнь животных, людей. Но это мои ценности. Поэтому этот "культурный фронт" или "песенный фронт"... Я не знаю, честно”, - рассказал боец.

Отметим, что защитник не смог сдержать слез во время воспоминания этой истории.

Нужно сказать, что параллельно с такими историями существует множество примеров, когда неравнодушные украинцы, волонтеры специально едут в прифронтовые области, чтобы забрать оттуда животных, а потом пристроить их в новые дома. Также есть и хозяева, которые возвращаются за своими животными, не бросая их на произвол судьбы.