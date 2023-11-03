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Она умерла на их кровати. На Донбассе хозяева бросили кошку в доме

Фото: На востоке Украины хозяева бросили кошку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

На востоке Украины хозяева бросили кошку в квартире, но так за ней и не вернулись. Животное умерло на кровати, так и не дождавшись своих любимых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью "Мы - Украина" военного Максима Несмиянова.

Детали истории

Так, военный рассказал о некоторых недобросовестных владельцев животных, которые оставляют своих любимцев.

“О некоторых недобросовестных владельцах… Оставили кошку, и она умерла на их кровати, она их ждала. Такая большая кошка. Я захожу, а она на детской кроватке лежит. Это был пи**ец. Для меня это важно: жизнь животных, людей. Но это мои ценности. Поэтому этот "культурный фронт" или "песенный фронт"... Я не знаю, честно”, - рассказал боец.

Отметим, что защитник не смог сдержать слез во время воспоминания этой истории.

 

 

Нужно сказать, что параллельно с такими историями существует множество примеров, когда неравнодушные украинцы, волонтеры специально едут в прифронтовые области, чтобы забрать оттуда животных, а потом пристроить их в новые дома. Также есть и хозяева, которые возвращаются за своими животными, не бросая их на произвол судьбы.

Читайте также, что под Киевом спасли котенка из "железной ловушки".

Ранее мы сообщали, что за мгновение до прилета в Авдеевке собака спасла жизнь хозяину.

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