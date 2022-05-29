"Геть з моєї країни!": у Польщі на українку напала агресивна жінка

Деталі скандалу

Ситуація сталася в п'ятницю, 27 травня. На відео можна почути, як клієнтка каже, що продавщиця з України радить їй не той хліб. Громадянка України почала захищатися. У цей момент жінка перед прилавком почала вести себе агресивно.

"Геть з моєї країни! Їдь в свою країну, ку*ва е*ана! - кричала агресивна клієнтка.

У коментарях до відео люди стали на захист українки і намагалися її підтримати.