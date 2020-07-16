На Волині страшний метелик знищує врожай: фермери в шоці

У Волинській області небезпечний шкідник почав знищувати урожай місцевих фермерів. Вже чотири села у Луцькому районі пішли на карантин, через те, що це комаха може знищити до 250 видів культур, добре виживає і долає далекі відстані.

Небезпечний шкідник для врожаю називається американський білий метелик. Його виявили у чотирьох селах Луцького району Волинської області. Як розповіли в Головному управлінні Госпотребслужби у Волинській області, постраждали врожаї в селах Мстишин, Вербаїв, Лучиці, Коршовець. У кожному уражено від 143 до 372 га.

Американський білий метелик дуже "любить" клен, шовковицю, бузину, волоський горіх, вишню, сливу, яблуню та інші плодові культури.

"Шкідник поширюється перельотами й за вегетаційний період може долати від 25 до 40 км. Гусениці переносяться повітряними потоками, а здатність їх голодувати протягом 2 тижнів призводить до того, що вони в пошуках їжі можуть переміщатися в різні райони, потрапивши в транспортний засіб, та, виживши, дають початок новим домівкам", – розповіли в Госпотребслужбі.

Також мешканцям дали рекомендації про те, як впоратися з навалою білого метелика:

Зібрати та знищити гусениць і кладки яєць

Обрізати гілки з гніздами гусениць, а потім їх спалити

Очистити дерева від нашарування кори

Знищити рослинні залишки

Перекопати ділянки навколо дерева

Ловити метеликів можна з допомогою феромонних пасток і ловчих поясів

Обробити інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць

Обробити дерева і кущі проти шкідників по голій кроні (кінець зими-початок весни)

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