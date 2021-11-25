На Волині жорстоко побили і живцем поховали чоловіка, щоб не повертати борг (відео)

Нещасний зміг вибратися з "могили", після чого він звернувся до правоохоронців за допомогою.

Поліцейські вже встановили і затримали двох його мучителів - ними виявилися місцеві жителі 23-х і 30-и років. За місцем проживання чоловіків оперативники та слідчі провели обшуки та вилучили речдоки.

На Волині зловмисники на кладовищі живцем "поховали" побитого чоловіка (фото: npu.gov.ua)

Сам же потерпілий був госпіталізований в лікарню і потрапив у реанімацію - зараз за його життя борються медики.

Як з'ясувалося, один місцевий житель заборгував чоловікові гроші, через що між громадянами виник конфлікт.

"Щоб його "вирішити", боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем проживання одного з місцевих жителів, двоє громадян протягом трьох годин його били", - розповіли в поліції.

Також "група підтримки" боржника стріляла зі зброї над головою своєї жертви, а потім відібрала машину і телефон.

Потім зловмисники вивезли нещасного на кладовище, де силою змусили викопати "могилу" і закидали його ґрунтом.

Потерпілий зміг вибратися зі своєї "могили" і звернувся в поліцію (фото: npu.gov.ua)

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Втім, після проведення необхідних слідчих дій їх дії можуть бути додатково кваліфіковані.

Злочинців затримали, вирішується питання про запобіжний захід (фото: npu.gov.ua)

Крім того, встановлюються особи, які можуть бути причетні до цього злочину.

Зловмисникам загрожує термін ув'язнення до 10 років.

Відео: на Волині злочинці побили, пограбували і живцем "поховали" чоловіка