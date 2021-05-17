На Волині померла 1,5-річна дівчинка: лікар просто відмовилася її оглядати

Дитину 2019 року з села Глухи привезли до лікарні у смт Старі Вижівці з дуже високою температурою. Маленька померла цієї ж ночі.

За словами мами дівчинки Катерини Курилюк, батьки зверталися за допомогою до сімейного лікаря, коли дитині стало зле.

Медик відмовилася приїхати оглянути Юліану, мотивувавши це тим, що вона, мовляв, "не повинна працювати цілодобово".

Тепер батьки у розпачі. Вони втратили дитину, а лікарі намагаються (зі слів матері) перекинути провинну в смерті доньки на них.

Фото: На Волині померла маленька дівчинка (facebook.com/Старовижівщина)

"У Старій Вижівці (Волинська область), сімейний лікар відмовилась оглянути хвору дитину. Дівчинка 2019 року народження померла. Хто вбиває наших дітей? Такі лікарі чи медична реформа? Чи задоволені українці роботою сімейних лікарів?" - йдеться в дописі одного із користувачів Facebook.