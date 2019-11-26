На Волині померло немовля через недбалість лікарів: подробиці жахливої трагедії

На Волині померло немовля, якому було менше місяця. Трагедія сталася через вроджений пороку кишечника, але про хворобу лікарі батькам нічого не повідомили. Убиті горем батьки звинувачують у трагедії лікарів.

Данило помер на наступний день після свого хрещення. У довідці про смерть написано, що у малюка був вроджений порок кишечника. Про те, що у дитини така недуга його батьки дізналися тільки після смерті сина.

У 28-річної Надії це була шоста вагітність. У пологовому будинку кажуть, що під час пологів ніяких ускладнень не було, і дитина була повністю здорова.

Немовля померло на Волині через халатність лікарів (відео: ТСН)

Після народження у перший час у немовляти болів животик, але лікарі заспокоювали батьків і говорили, що це нормальний стан для новонародженого.

Коли хлопчикові через кілька тижнів стало погано батьки звернулися до медиків. Лікар швидкої допомоги Тамара Білецька розповіла, що дитину доставили в лікарню у важкому стані, вона була синя і млява.

Щоб врятувати дитину лікарі викликали фахівців з Луцька. За життя немовляти боролися вісім годин, але врятувати його лікарям так і не вдалося. Бабуся розповіла, що напередодні трагедії у матері дитини було мало молока і йому вирішили дати небагато коров'ячого молока.

Лікарі розповіли, що якщо у дитини був порок кишечника, то навіть мала кількість коров'ячого молока могла послужити пусковим механізмом до загострення патології.

У смерті своєї дитини батьки звинувачують лікарів. Вони впевнені, що якщо б у пологовому будинку вчасно розпізнали вроджену хворобу і розповіли про особливості харчування, трагедії можна було б уникнути.