На Волині у страшному ДТП загинув молодий ветеран АТО: усі подробиці

Ветеран АТО Артур Зектер потрапив в серйозну аварію на трасі Ковлеь-Львів разом зі своїм другом Максимом Конопським. На жаль, від отриманих травм 30-річний Зектер помер на місці.

В даний час 24-річний Конопський лежить у Ковельській центральній районній лікарні. Лікарі видалили йому селезінку і підшили печінку. У молодої людини серйозна травма голови та обличчя. Кістки обличчя перебиті.

Артур Зектер (фото з соцмереж)

Лобове зіткнення Opel Astra, в якому їхали ветерани АТО, і вантажівки Renault Magnum сталося у Волинській області вранці 10 лютого. При цьому водій вантажівки живий, але отримав травми.

Артур Зектер (фото з соцмереж)

Ветерани АТО були затиснуті після зіткнення, і рятувальникам довелося їх вирізати з розбитої машини. Про це повідомляє місцеве видання "Радар".

Максим Конопский (фото з соцмереж)

У Максима Конопского, який вижив, рідкісна група крові 4+. Потрібні донори. Мати хлопця просить про допомогу.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, що в Києві побили ветерана АТО Миколу Ворошнова після того, як він зробив зауваження порушнику ПДР. Інцидент стався на Березняках перед виїздом на Дарницький міст.