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Діти

На Волині батько жорстоко побив своїх п'ятьох дітей: мати чула, але втекла

Автор: Людмила Жукова

Нелюд побив своїх дітей через те, що його дружина втекла

На Волині багатодітний батько повернувся додому п'яним і побив своїх дітей. У чоловіка п'ять дітей, молодшому з них - півтора року, старшому 9 років. Після скандалу з дружиною, чоловік почав жорстоко бити своїх дітей. В цей час жінка втекла.

В результаті насильства один з синів опинився в реанімації, а дівчинка лежить в лікарні з травмою голови. Про це повідомляється у сюжеті СТБ.

Бабуся дітей розповіла, що була в шоці, коли вранці принесла малюкам їжу і побачила, в якому вони стані. Сам чоловік не пам'ятає подій минулого вечора. Каже, що був п'яний і нічого не розумів.

Дружина нелюда Лідія Матвійчук розповіла, що чоловік її б'є постійно, але вона завжди рятується втечею. На цей раз під гарячу руку потрапили невинні діти. За словами малюків, тато бив їх совком, не пошкодував навіть маленьку дівчинку, якій всього лише півтора року.

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Найбільше постраждав від побиттів садиста-батька п'ятирічний Павлик. На дитині немає і живого місця. Медики були шоковані, коли побачили тіло малюка. Зараз хлопчик у реанімації, у нього струс мозку, перелом ребер та численні травми і забої на тілі.

Сам чоловік факт побоїв своїх дітей не заперечує, зараз його взяли під варту.

Зазначається, що сім'я вже давно перебуває на обліку в соцслужбі. Мама зовсім не захищає своїх дітей і часто прикладається до пляшки. Зараз жінка усвідомила, яка біда сталася, але от дітей їй назад ніхто не віддасть. Зараз жінку готують до позбавлення батьківських прав.

Як ми писали раніше, у Києві чоловік убив і підпалив сина, з'ясувалися скандальні подробиці.

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