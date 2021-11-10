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На Волині немовлята після хрестин потрапляють до лікарні з коронавірусом: "всі на кисневій підтримці"

Автор: Тетяна Самарук

У Волинській обласній інфекційній лікарні знаходяться немовлята, які на хрестинах і після відвідин родичів підхопили коронавірус.

Як розповіла виконувачка обов'язків керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська, в лікарні з коронавірусом лікують або перебувають з підозрою 26 дітей, повідомляють "Волинські новини".

Окрім того, з них 15 мають позитивний тест на коронавірус, а решта – з підозрою.

Зазначається, що 10 дітей, які перебувають на лікуванні, мають вік – до року, а найменшому пацієнту всього лише 8 днів.

Також у Волинській обласній дитячій лікарні є такі малюки з коронавірусною інфекцією, яким буквально декілька тижнів.

"У нас є діти, яким 14 днів, 18 днів і які перебувають в реанімації. Ми виписуємо здорову дитину після народження, приходять родичі, роблять хрестини і вони до нас їдуть вже з підхопленим ковідом, всі на кисневій підтримці є й важкі, інкубовані", – розповіла очільниця обласного медичного об’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська.

Раніше ми повідомляли, що у Києві новий максимум смертей, де за добу понад 70 летальних випадків. Зокрема, це найбільший показник у столиці від початку пандемії.

А попередній максимум смертей за добу у Києві був виявлений 2 листопада та становив 60 смертей.

Також ми писали, що у лікарнях Івано-Франківська реанімаційні ліжка на 100% зайняті COVID-хворими. Також протягом останніх 10 днів у стаціонарах померли 37 людей.

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Коронавірус