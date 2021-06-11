На Волині мати і вітчим знущалися над дитиною: в хід йшли колючі гілки і кропива

Відзначається, що дитині наносили удари гілками по всьому тілу. Про це дізналися поліцейські, коли прийшли перевірити сім'ю.

З'ясувалося, що підлітка "виховували" матір з вітчимом, бо той нібито вкрав гроші. Мати побила сина кропивою, а вітчим - гілкою з дерева.

Дитину в супроводі офіцера доставили на судово-медичну експертизу, яка визначила ступінь пошкоджень. Всього хлопчикові завдали 20 ударів.

13-річного хлопчика побили гілками і кропивою (фото: npu.gov.ua)

Наразі вітчиму повідомлено про підозру за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року. Справу направлять до суду, який і прийме відповідне рішення.

