На Волині мати і вітчим знущалися над дитиною: в хід йшли колючі гілки і кропива

В одному з сіл Волинської області мати та її співмешканець били 13-річну дитину в "виховних цілях". Знущалися вони дуже витончено - били хлопчика колючими гілками і кропивою.
Про це повідомляють у прес-службі Національної поліції.
Відзначається, що дитині наносили удари гілками по всьому тілу. Про це дізналися поліцейські, коли прийшли перевірити сім'ю.
З'ясувалося, що підлітка "виховували" матір з вітчимом, бо той нібито вкрав гроші. Мати побила сина кропивою, а вітчим - гілкою з дерева.
Дитину в супроводі офіцера доставили на судово-медичну експертизу, яка визначила ступінь пошкоджень. Всього хлопчикові завдали 20 ударів.
Наразі вітчиму повідомлено про підозру за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року. Справу направлять до суду, який і прийме відповідне рішення.
Нагадаємо, що у Харкові жінка била кулаками свого півторарічного сина в одному з парків на очах у шокованих перехожих, після чого пояснила свої дії "виховною роботою".
Раніше повідомлялося, що в Тернополі мати побила скейтом 10-річного сина, і хлопчик опинився в лікарні з численними травмами голови.