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На Волині дівчинці-підлітку видалили величезну пухлину-монстр

Волинь, Четвер 13 серпня 2020 13:51
На Волині дівчинці-підлітку видалили величезну пухлину-монстр
На Волині лікарі прооперували дівчину з пухлиною (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Волинській області лікарі прооперували 15-річну дівчинку

У Волинській області стався рідкісний випадок в дитячій хірургічній практиці. 4 серпня 2020 року за допомогою до дитячих хірургів Волинської обласної дитячої клінічної лікарні звернулася хвора 15 років з пухлиною у черевній порожнині.

Як повідомляється на сторінці медустанови в Facebook, команда фахівців установи у складі завідувачів хірургічних відділень, дитячих хірургів Володимира Селюка і Валентина Мартинюка і дитячого анестезіолога Надії Катаман успішно провела складне оперативне втручання, в ході якого видалена пухлина величезних розмірів.

Пухлину вагою три кілограми практично заповнила всю черевну порожнину неповнолітньої дівчинки.

На щастя, в такому випадку пухлина (цистоаденома лівого яєчника) виявилася доброякісною і пацієнтка в задовільному стані виписана додому.

"Не залишайте без уваги тих змін в організмі дітей, які можуть вимагати консультацій дитячих лікарів спеціалістів. Своєчасно звертайтеся за медичною допомогою!" - написали лікарі під фото.

Фото можна переглянути за посиланням.

Як ми раніше писали, у Дніпрі в лікарні імені Руднєва шестимісячній дитині була успішно видалена щелепна пухлина. Життєво важливі органи залишилися не пошкодженими, естетика обличчя при цьому збереглася.

Також ми повідомляли, що у Львові хірурги провели унікальну операцію. Вони видалили 8-річному хлопчикові рідкісну пухлину носа, яка загрожувала життю дитини і провокувала часті кровотечі.

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