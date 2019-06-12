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За волосся - і вперед! У Запоріжжі льготниця потерпала від жорстоких знущань маршрутника

STYLERЖиття    12.06.2019 - 15:15
За волосся - і вперед! У Запоріжжі льготниця потерпала від жорстоких знущань маршрутника
Маршрутник виштовхував льготницу за волосся в Запоріжжі (фото: колаж РБК-Україна)

Агресивний маршрутник намагався викинути дівчину з автобуса, хапаючись за волосся

Днями у Запоріжжі відбувся вкрай неприємний інцидент: водій маршрутки в спробах вигнати пасажирку хапав її за волосся і всіляко виштовхував з салону. Відповідне відео опублікували в Instagram-акаунті its_zp

На ролику видно, як у маршрутці №23 йде боротьба. Очевидці стверджують, що водій намагався вигнати пасажирку, яка хотіла скористатися пільговим проїздом.

"На 23 маршруті розмова з пільговиками короткий! Не платиш - за волосся і вперед!", - зазначено в повідомленні.

Маршрутник виштовхував льготницу за волосся в Запоріжжі (відео: instagram.com/its_zp)

Підписники неоднозначно відреагували на побачене. Деякі звернули увагу на байдужість людей, зокрема того, хто знімав відео замість того, щоб допомогти:

  • Стоїть і знімає замість того, щоб вгамувати водія.
  • За 6 грн готовий на все, фу, жах. Подавіться, водії.
  • Заяву. Усі спори потім, що б там не було. Заяву за рукоприкладство. І так, якщо кожен буде робити, можливо, більше не будуть у нас в країні безкарно відтягувати людину за волосся.
  • Зовсім вже знахабніли! Ніякої поваги!

За волосся - і вперед! У Запоріжжі льготниця потерпала від жорстоких знущань маршрутника

Маршрутник виштовхував льготницу за волосся в Запоріжжі (відео: instagram.com/its_zp)

Нагадаємо, що у Харкові маршрутник вигнав матір з дітьми через особисту неприязнь.

Раніше в Одесі маршрутник знущався над вагітною жінкою. Він спеціально сильно загальмував, щоб вона впала.

Раніше повідомлялося, що під Дніпром водій маршрутки образив мати воїна АТО матюками.

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