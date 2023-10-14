"Волошину вручили повестку": мужа Тринчер "разнесли" за хайп на войне

"Волошину вручили повестку" - с чего все началось

На видео, которое "вирусится" в сети, Волошин вместе с друзьями находится у себя в офисе. Туда внезапно заходят вооруженные мужчины в форме. Их лица закрыты, но по поведению и словам неизвестных становится понятно, что они пытаются выдавать себя за работников ТЦК.

Мужчины говорят, что они должны вручить повестку Волошину. Сам он делает вид, что испугался, а потом ему говорят выйти на улицу и сесть в машину. Блогер, который во время съемки будто бы случайно почти всегда стоит лицом к камере, просит мужчин показать ему документы. А они требовали, чтобы муж Тринчер садился в авто.

Хайп на повестках и ТЦК… Это как вообще? pic.twitter.com/XwOwsg667J — Полина Иваненко (@polinarbcua) October 14, 2023

Видео публикуется в соцсетях с провокационными надписями по типу таких: "Волошину вручили повестку", "К Волошину пришли из ТЦК", "Волошина силой затолкали в машину".

Как реагирует сеть

Пользователи видео с Волошиным не оценили. В сети началась новая волна хейта, комментаторы пишут, что блогер зря шутит и хайпует на теме войны, повесток и работников ТЦК.

Пользователи не подбирают слова и отмечают:

"такой тупой хайп, что могут и настоящую вручить"

"тупая постанова, как и сам Волошин"

"позор Волошину, чего только не делают для хайпа"

"вот циркач... Уже были видео, где он якобы в полиции ночь провел"

"100% постанова, потом будет что-то типа благодарности за помощь ВСУ и все такое, это же шоумен".

Мнения пользователей сети о новом видео с Волошиным (скриншоты)

Что о повестке говорит сам Волошин

Блогер уже отреагировал на скандальное видео в Instagram. Он увидел негативные комментарии от пользователей, но не стал ничего объяснять. Волошин говорит, что сначала ему нужно "собрать себя в кучу", а уже потом он раскроет всю правду.

Волошин и его жена Анна Тринчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)