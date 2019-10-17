Волонтери називали своїм Синочком: на фронті загинув молодий морпіх з Луганська (фото)

Степан Кріль родом з Луганська чотири роки захищав Україну від окупантів
На Донбасі в районі проведення ООС погиб військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Степан Кріль. Старший матрос вирушив на фронт у 2015 році, і увечері 16 жовтня на передовій у Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення, не сумісні з життям. Про це передали на Facebook-сторінці 36 ОБрМП.
Морпіх родом з Луганській області був сиротою. Волонтери надавали хлопцеві допомогу і називали синочком. Загибла при обстрілі окупантами санітарного автомобіля 1 липня військовий медик Ірина Шевченко "стежила за ним, як за дитиною", - розповіла Наталія Бреус.
Морпіх Степан Кріль (Фото з Facebook-сторінки Наталії Бреус)
"Хлопці, у нас знову горе... Стьопа, наш Степан Бойка... Хлопець з Луганська, якого ми з вами називали Синочком... Сирота з Луганська. Тоді у 2015 ми його вдягали і взували всім світом. Розмір ноги і зріст не дозволяв підібрати форму, так і форму хлопцям тоді видавали незрозуміло як... Ірина Шевченко за ним, як за дитиною стежила. Ось тепер вони разом... Прощавай, Степанку, доброї душі людина..." - йдеться у публікації волонтерки в Facebook.
Морпіх Степан Кріль (Фото з Facebook-сторінки Наталії Бреус)
Нагадаємо, що Ірину Шевченко багато хто з військових називали Мамою - вона була справжнім бойовим побратимом для морських піхотинців, для волонтерів та журналістів. У 48-річного Ангела не в білому халаті крім молодшої сестри не залишилося рідних.
Медик Ірина Шевченко, яка загинула на Донбасі 1 липня (фото з соцмереж)
"Спочивай з Богом брате-морпіху. Завжди з нами, завжди воїн, завжди побратим", - написали у 36 ОБрМП.
Морпіх Степан Кріль (Фото з соцмережі)
Користувачі мережі сумують за загиблим захисником і висловлюють слова вдячності за відвагу і мужність, з яким молодий воїн на фронті захищав Україну від окупантів.
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