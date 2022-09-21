Волонтеры "Украинской команды" национальный сбор на дроны

"Наши защитники используют дроны, оснащенные системой сброса боеприпасов. Учитывая, что Россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек, мы предполагаем аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян Иосифа Кобзона", - отметил руководитель штаба Артур Палатный.

По его словам, один дрон "может обеспечить "билетами" на концерт Кобзона в виде мин и снарядов от 3 до 10 российских военных за один вылет".

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Как известно, советский и российский певец Иосиф Кобзон, поддерживавший российскую агрессию против Украины, скончался в 2018 году.