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Волонтер терміново просить допомогти ЗСУ: потрібні квадрокоптери

Терміново потрібна допомога ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські військові на фронті потребують нашої допомоги. Для бійців необхідно придбати два квадрокоптера.

Терміновий збір коштів оголосила волонтер Наталія Юсупова.

"Прошу привітати наших розвідників зі святом і допомогти зібрати гроші ще на два квадрокоптера. У мене тисячі підписників і друзів, якщо кожна людина перерахує 10-50-100 грн, ми швидко зберемо!! Вже на один дрон зібрали!!"- написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Волонтер просить допомогти військовим з квадрокоптерами (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, що Залужний озвучив завдання ЗСУ на 2023 рік.

Також читайте, що члени НАТО почали збирати зимову форму для ЗСУ.

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