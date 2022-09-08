Волонтер терміново просить допомогти ЗСУ: потрібні квадрокоптери

Українські військові на фронті потребують нашої допомоги. Для бійців необхідно придбати два квадрокоптера.
Терміновий збір коштів оголосила волонтер Наталія Юсупова.
"Прошу привітати наших розвідників зі святом і допомогти зібрати гроші ще на два квадрокоптера. У мене тисячі підписників і друзів, якщо кожна людина перерахує 10-50-100 грн, ми швидко зберемо!! Вже на один дрон зібрали!!"- написала Юсупова.
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142
Нагадаємо, що Залужний озвучив завдання ЗСУ на 2023 рік.
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