Волонтер розповіла, яка ситуація з COVID-19 в Одесі: місця в реанімації закінчилися

"В опорних лікарнях реанімаційні місця закінчилися пару днів тому. Реаніматологів більше не стало, а ліжка в таке відділення просто не поставиш. Ковідних стаціонарів в місті у нас зараз всього 4 на місто та область. Решта не отримали ще ковідні пакети. У П'ятій ще 100 місць з хвостиком. Але на Троїцькій сьогодні одній пацієнтці шукали місце годину", - розповіла Катерина.

За словами волонтера, в інфекційній лікарні Одеси станом на 8 вечора вчора, 26 вересня, жіночих місць немає. Лікування доводиться оплачувати самостійно, держава не виділяє лікарням достатнього фінансування.

"Не сподівайтеся, що ви будете лікуватися безкоштовно. Випадків, коли пишуть списки медикаментів вже просто вагон і візок. Фінансування не вистачає. Ну і людський фактор деяких співробітників лікарень теж є окремі персонажі просто втрачають зв'язок з реальністю (пишуть списки на все). В протокол внесли "Ремдесивір". А ось купити забули. Флакон коштує 3200 грн. У протоколі він є. І лікарі його пишуть родичам. Коротше дежавю 2020-2021 років", - повідомила волонтер.

До речі, серед хворих є і вакциновані пацієнти. Також багато літніх людей, по яких "б'є" новий штам.

"Є проблема пізнього звернення. Тиждень збиваємо температуру 39, на 10 день в реанімації з ураженням 80 відсотків. (38 років). Люди похилого віку ще більш схильні до такого "лікування". І потрапляючи в стаціонар потім родичі "кивають" на лікарів, мовляв, не лікували. Дуже шкода літніх людей. Дуже. Влаштувати всіх неможливо. Місць для всіх в інфекційці не вистачить. Вона не гумова. Коли відкриють ковідні відділення в інших стаціонарах міста невідомо", - повідомила волонтер.