Волонтер оголосила терміновий набір на дрон для ЗСУ: військові чекають

Військові на передовій терміново потребують дрона. Зараз зібрано 117 тисяч гривень, а потрібно 400.
Про терміновий збір коштів оголосила волонтер Наталія Юсупова.
"Треба зібрати 400 тис., вже є 117 тис. Давайте разом зберемо на дуже важливий дрон, хлопці чекають і кожен день запитують! Вони під нескінченним вогнем ворога! Кожен день загиблі і поранені. Прошу, хто скільки може, кожна копійка, це допомога. Зробіть репост", - написала Юсупова.
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 Приват
4441111447002464 Монобанк,
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
Як ми раніше писали, Сергій Притула зізнався, звідки бере гроші на зарплати волонтерам.
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