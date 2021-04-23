Волонтер пояснила правила виписки пацієнтів після COVID-19: лікарі вас просто дурять
Відомий волонтер Леся Литвинова пояснила українцям, в яких випадках лікарі можуть виписати пацієнта з низькою сатурацією після лікування коронавірусу. Вона попередила, що всі проблеми, які можуть початися вдома, ляжуть виключно на плечі самого пацієнта і його рідних.
Про це Леся Литвинова написала на своїй сторінці в Facebook і склала пам'ятку для родичів пацієнтів.
Вона описала ситуацію з одним з пацієнтів після коронавірусу, якого лікар хотів виписати додому з сатурацією 69. При цьому медик дав номер телефону волонтера і порадив там взяти концентратор, щоб продовжити лікування вдома. Однак лікар не пояснив родичам, що з такими показниками виписувати з лікувального закладу можуть тільки за згодою пацієнта і якщо трапиться відключення електрики вдома, то він може просто не вижити.
Литвинова склала пам'ятку для пацієнтів з коронавірусом і його родичів, щоб вони знали свої права в таких ситуаціях.
- Пацієнта, який не тримає самостійно сатурацію вище 92, виписати можуть тільки за згодою пацієнта або родичів.
- Коли лікар каже, що covid-19 у пацієнта більше немає і тримати його в лікарні не мають права - вас вводять в оману, м'яко кажучи. Куди подіти пацієнта з низькою сатурацією - проблема лікарні, а не родичів. Переводити в інше відділення, перевозити в іншу лікарню – неважливо. Цим повинна займатися лікарня. До тих пір, поки ви не погодилися забрати людину додому, вона знаходиться під їх юридичною відповідальністю.
- Якщо ви все ж таки вирішили забрати людину додому, то ви повинні розуміти, що концентратор – не панацея. Ви повинні чітко розпланувати, що будете робити, якщо відключать світло, зламається апарат, пацієнту стане гірше. І тільки в тому випадку, якщо абсолютно впевнені, що життю нічого не загрожує – забирати його додому.
- Не всі пацієнти виписуються додому тому що їм стало легше. Деяких виписують, щоб не псувати статистику смертності по лікарні. Якщо вам намагаються віддати тяжкохворого родича - ви повинні розуміти, до чого готуватися. Багато забирають членів сімей, щоб провести з ними останні дні їхнього життя. Ви повинні розуміти, що робите.
- Якщо ви не готові забирати такого пацієнта додому – лікарня повинна перевести його в хоспіс. І цим повинні займатися знову ж таки не ви.
- Телефон гарячої лінії НСЖУ-1677. Дзвінок зі скаргою сильно допомагає. Телефон поліції 102. Дзвінок з проханням прийняти заяву про те, що лікарня залишає людину в ситуації, що загрожує життю, допомагає ще краще.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, куди бігти й що робити при підозрі на коронавірус.
А також розповідали про те, які повинні бути показники у хворих з коронавірусом для госпіталізації.