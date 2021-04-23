Волонтер пояснила правила виписки пацієнтів після COVID-19: лікарі вас просто дурять

Відомий волонтер Леся Литвинова пояснила українцям, в яких випадках лікарі можуть виписати пацієнта з низькою сатурацією після лікування коронавірусу. Вона попередила, що всі проблеми, які можуть початися вдома, ляжуть виключно на плечі самого пацієнта і його рідних.

Про це Леся Литвинова написала на своїй сторінці в Facebook і склала пам'ятку для родичів пацієнтів.

Вона описала ситуацію з одним з пацієнтів після коронавірусу, якого лікар хотів виписати додому з сатурацією 69. При цьому медик дав номер телефону волонтера і порадив там взяти концентратор, щоб продовжити лікування вдома. Однак лікар не пояснив родичам, що з такими показниками виписувати з лікувального закладу можуть тільки за згодою пацієнта і якщо трапиться відключення електрики вдома, то він може просто не вижити.

Литвинова склала пам'ятку для пацієнтів з коронавірусом і його родичів, щоб вони знали свої права в таких ситуаціях.