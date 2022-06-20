Волонтер з Дніпра купує переселенцям житло за свої гроші: люди не платять ні копійки

Біженцям дають абсолютно все, аж до постільної білизни. Від них потрібні тільки документи.

"Людям для того, щоб оселитися, потрібні тільки документи. Вони не вкладають ні копійки. Ми даємо все: білизну, посуд, предмети побуту. Люди заходять зі своїм рюкзаком і живуть. З 1 червня я прийняв рішення розселяти сім'ї тільки з дітьми", – розповів він.

Як живуть біженці

Ольга спочатку жила в Донецьку, потім в Маріуполі. Вона змушена була рятуватися від війни два рази. Жінка під обстрілами втекла з Маріуполя, їх машина згоріла, загинула одна дитина. За її словами, вони дісталися до Дніпра без документів і речей.

"Я взагалі, думала, що сплю. Мені сниться Донецьк, я не розуміла, що відбувається. Я ніколи не думала, що я вдруге потраплю на війну. Моторошно. ​​Мені здавалося, що я повинна добігти до чогось і я повинна прокинутися", - розповіла жінка.

Зараз біля свого нового будинку вона навіть посадила город.

Ремонт роблять самі переселенці

У будинку, який їм купили волонтери, проводять ремонт. Допомагають з роботами Андрій і Яна. Вони наприкінці березня виїхали з Лисичанська Луганщини, живуть у гуртожитку в Дніпрі.

"Ми допомагаємо прибирати ділянки, підлогу заливати, ремонт дрібний. Чим можемо, тим допомагаємо", - розповів Андрій.