Владимир Шумко рассказал трагическую историю о мальчике, которого убили оккупанты (видео)

Детали истории

В августе прошлого года к артисту обратилась Надежда Рудницкая с просьбой поздравить ее сына Дмитрия с 11 днем рождения. Она рассказала, что сын просто в восторге от выступлений Владимира и знает наизусть все его фразы.

Конечно, Шумко не отказал в просьбе. Уже ближе ко дню рождения мальчика он записал ему видеопоздравления, создав воспоминание на всю жизнь.

Владимир Шумко поздравил 11-летнего мальчика с днем рождения (фото: instagram.com/vovashumko)

Однако год спустя актеру написал отец Димы. Мужчина сообщил, что в результате ракетных обстрелов поселка Сергеевка в Одесской области его сын и жена погибли.

"Димка, так жаль, что мое поздравление с твоим днем рождения было последним в твоей жизни. Я бы охотно делал это каждый год, и хотел бы, чтобы мы увиделись на моем концерте. Но, к сожалению, мр*зота решила за нас, как нам жить или не жить. Хочу, чтобы там, где ты сейчас есть, у тебя были лучшие дни рождения", - прокомментировал Шумко.

Напомним, что в результате обстрела по Сергеевке в ночь на 1 июля были разрушены 9-этажный жилой дом и два здания базы отдыха. Кроме того, погиб 21 человек, среди которых ребенок.