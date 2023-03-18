"Володь, ты хочешь убить моих детей?": известная актриса "Сватов" сделала заявление о Зеленском

Российская актриса Олеся Железняк, более известная как Лариса из "Сватов", поддерживает действия Путина в Украине. Женщина не общается со своими родственниками-украинцами, ведь считает их "одурманенными". Более того - Олеся убеждена, что Владимир Зеленский хочет убить ее детей.
Об этом она рассказала на шоу российского пропагандиста Бориса Корчевникова.
В российском ток-шоу актриса рассказывала о временах съемок "Сватов", помощи российским оккупантам и общении с "одурманенными" родственниками из Украины.
Она вспомнила момент своей жизни, когда Владимир Зеленский еще не был президентом, а теперь будто бы хочет убить ее детей.
"Мне хочется сказать: "Володь, ну, неужели ты меня так ненавидел, что ты хочешь убить моих детей?". Я помню, субботу, воскресенье, мы шли по Крещатику, и там висели флаги американские. Я думаю, может, зло так и приходит", - склоняется к пропагандистским наративам Железняк.
Олеся Железняк поддерживает войну в Украине (фото: росСМИ)
В Украине проживает ее двоюродный брат Александр, с которым актриса не поддерживает контакт.
"Я его называю одурманенным, он считает, что одурманена я. Что же выходит, что мы плохие для всех? Как же так. Выходит, что уже и не мы освобождали, а мы оккупанты выходит", - удивляется путинистка.
Вдобавок ко всему Олеся заявила, что видит свет и правду в лицах российских военных. Украинских защитников она называет озлобленными и не готовыми прощать.
Актриса считает российских оккупантов "светлыми" (фото: росСМИ)
"Когда мне попадают какие-то видео, условно говоря, с другой стороны, и я вижу, что лицо обезображено злобой. И я вижу, что у человека нехорошо на душе. Он не готов простить. И когда я вижу наших воинов, у них лица такие спокойные. Это правда. Как они относятся к жизни, там правды больше. Я видела человека, который лежит без руки, без ноги. Он лежит, и он светлый", - высказалась об оккупантах Железняк.
Напомним, что ранее актриса поздравила Путина с днем рождения, где выразила свое восхищение им.
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