"Володь, ты хочешь убить моих детей?": известная актриса "Сватов" сделала заявление о Зеленском

Что заявила Железняк

В российском ток-шоу актриса рассказывала о временах съемок "Сватов", помощи российским оккупантам и общении с "одурманенными" родственниками из Украины.

Она вспомнила момент своей жизни, когда Владимир Зеленский еще не был президентом, а теперь будто бы хочет убить ее детей.

"Мне хочется сказать: "Володь, ну, неужели ты меня так ненавидел, что ты хочешь убить моих детей?". Я помню, субботу, воскресенье, мы шли по Крещатику, и там висели флаги американские. Я думаю, может, зло так и приходит", - склоняется к пропагандистским наративам Железняк.

Олеся Железняк поддерживает войну в Украине (фото: росСМИ)

В Украине проживает ее двоюродный брат Александр, с которым актриса не поддерживает контакт.

"Я его называю одурманенным, он считает, что одурманена я. Что же выходит, что мы плохие для всех? Как же так. Выходит, что уже и не мы освобождали, а мы оккупанты выходит", - удивляется путинистка.

Вдобавок ко всему Олеся заявила, что видит свет и правду в лицах российских военных. Украинских защитников она называет озлобленными и не готовыми прощать.

Актриса считает российских оккупантов "светлыми" (фото: росСМИ)

"Когда мне попадают какие-то видео, условно говоря, с другой стороны, и я вижу, что лицо обезображено злобой. И я вижу, что у человека нехорошо на душе. Он не готов простить. И когда я вижу наших воинов, у них лица такие спокойные. Это правда. Как они относятся к жизни, там правды больше. Я видела человека, который лежит без руки, без ноги. Он лежит, и он светлый", - высказалась об оккупантах Железняк.

Напомним, что ранее актриса поздравила Путина с днем рождения, где выразила свое восхищение им.