Хвилі самогубств через COVID-19 нам не уникнути: київський медик про суїциди в столиці

Київ сколихнула хвиля самогубств людей, у яких був діагностований коронавірус. Всі вони викидалися з вікна лікарень, таким чином не залишаючи собі ні єдиного шансу на життя. Стан цих людей не був критичним. В основному це були літні люди: 68-річний чоловік, 60-річна жінка і ще двоє чоловіків.

Заступник головного лікаря лікарні №8 Богдан Ленень розповів про випадок суїциду 68-річного пацієнта, який лежав в їхній лікарні.

"Його стан не був критичним. Чоловік отримував у нас лікування, лежав у палаті з ще одним пацієнтом. Днів через 5-6 його б ми вже виписали. Але приблизно в 9:30 годин 20 жовтня він взяв і вистрибнув з 4 поверху. Врятувати його не змогли. Зараз розбирається в причинах поліція", - розповів медик "Обозревателю".

В Олександрівській лікарні викинулася з вікна 60-річна пацієнтка. Вона померла в реанімації і її не вдалося врятувати. А місяць раніше трагедія сталася у Київській лікарні №4, яка є опорною для лікування COVID-19. Там з різницею в один день з вікна центрального корпусу викинулися двоє чоловіків 68 та 43 років. Вони померли в реанімації.

До речі, у Харкові з вікна власної квартири ступив педіатр. До смерті він перехворів на коронавірус, але щасливо одужав. У нього залишилася сім'я.

Медики переконані - коронавірусна інфекція вражає мозок і у людей відбуваються незворотні зміни в психіці.

"Коронавірусна інфекція викликає ураження всіх органів. Тому що основний елемент агресії – внутрішнє вистилання судин. Це називається ендотелії. Судини у нас є скрізь. В голові, мозку, легенях, серці, нирках, печінці, шлунково-кишковому тракті. Сам по собі вірус їх не вражає. Але він викликає реакцію імунної системи у пацієнтів, у яких організм не може локалізувати вірус в носоглотці", – розповів завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медакадемії післядипломної освіти Володимир Корсунов.

За словами професора, у пацієнтів з коронавірусом виникають суїцидальні думки. Вони думають наковтатися таблеток або вистрибнути з вікна.

Як ми писали раніше, в Києві у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 відбулися два самогубства за тиждень.