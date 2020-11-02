Хвиля самогубств після коронавірусу: спеціаліст розкрила головні причини

Лікар назвала причини самогубств хворих з коронавірусом (Колаж РБК-Україна)

Експерт пояснила, які фактори сильно впливають на вчинення самогубств у пацієнтів з COVID-19

В Україні прокотилася хвиля самогубств, які були пов'язані з пандемією коронавірусу. Жертвами стали люди, які проходили лікування в різних лікарнях в кількох містах, а також є кілька інцидентів з лікарями. Як пояснює фахівець, така суїцидальна поведінка пов'язана з психологічною реакцією на пандемію, а також з так званим "постковідним" синдромом.

Як пояснила кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної безпеки Наталія Бугаєва, така сумна тенденція фіксується не тільки в Україні, але в багатьох країнах світу. Причини вона назвала у коментарі для видання УНН.

"В закордонних медичних виданнях активно обговорюється тема зростання кількості суїцидів серед людей, які перенесли COVID-19, та аналізуються психічні та неврологічні порушення внаслідок впливів коронавірусу на організм і психіку людини, які мають потенційно серйозні та довгострокові наслідки. Глибоко помилковою є думка деяких спеціалістів про те, що суїцид при захворюванні коронавірусною інфекцією здійснюють виключно психічно нездорові люди, або ті, що мають суїцидальні нахили. Суїцидальна поведінка при COVID-19 зумовлюється психологічною реакцією на пандемію, психічними порушеннями у пацієнтів, хворих COVID-19 (SARS-CoV-2 проникає в нервову систему і головний мозок), а також постковідним синдромом, який включає відстрочені наслідки для організму людини, його нервової системи та психіки", - розповіла спеціаліст.

Вона додала, що розвитку психічних порушень сприяють також інформаційний стрес, тривалі соціальні обмеження, самотність, втрата роботи, фінансові проблеми, боязнь заразити близьких, депресія, безсоння і навіть відсутність ефективних ліків і вакцини від COVID-19.

"За свідченнями медичного персоналу лікувальних установ, деякі пацієнти з COVID-19 намагаються заподіяти собі смерть, наковтавшись таблеток, а змучені виснажливою хворобою, знімають вночі кисневі маски або висмикують трубки підключення до апарату ШВЛ, щоб припинити страждання і померти. Причинами суїциду пацієнтів інфекційних відділень медичних закладів, призначених для лікування хворих COVID-19, можуть бути психічні та неврологічні розлади: психози, спровоковані гіпоксією, інтоксикацією, виникненням мікротромбозів та інше, стрес, викликаний переживаннями в палатах інтенсивної терапії та реанімації, фінансові проблеми, що не дозволяють оплачувати лікування, відсутність підтримки з боку близьких, страх померти на самоті" – додала Бугаєва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні пройшла хвиля суїцидів у лікарнях для COVID-пацієнтів.

А також розповідали про те, що в Дніпрі через хворобу застрелився відомий доктор.