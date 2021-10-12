Ця хвиля COVID стане останньою: лікар-анестезіолог обнадіяв прогнозом

За словами медика, COVID небезпечніший, ніж грип, за рахунок того, що людська популяція ще не адаптувалася до цього вірусу.

"Однак цей процес йде, і незабаром, я думаю, хворіти буде менше людей, а вмирати - одиниці. Я вважаю, що ця хвиля стане останньою. Далі буде все тільки знижуватися", - зазначив лікар.

Також він нагадав, що хоч вакциновані від коронавірусу люди теж хворіють, але "їх менше в рази, і симптоми легші".

При цьому анестезіолог висловив щире здивування з приводу того, що "люди досі бояться незрозуміло чого, роблять собі липові сертифікати і шукають медвідводи від щеплення".

Крім того, лікар зазначив, що структура захворюваності коронавірусом майже за два роки сильно змінилася, і тепер COVID не можна розглядати окремо від інших хвороб.

"Багато захворювань зав'язані на коронавірусі: серед ковідників багато інсультів, багато тромбозів, пульмонологічних проблем. Цукрового діабету стало більше, оскільки і вірус, і лікування гормонами впливають на підшлункову залозу. У підсумку пацієнти змішуються, межа між ковідом і нековідом стирається", - підсумував фахівець.