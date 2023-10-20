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На Волыни женщине удалили 20-килограммовую раковую опухоль: впечатляющая история

На Волыни медики удалили 20-килограммовую опухоль (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Волынской области хирурги удалили пациентке раковую опухоль весом до 20 кг. Женщина обратилась к гинекологу впервые за 10 лет, только когда внезапно начал разрастаться живот.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Волынской областной клинической больницы в Facebook.

Как обнаружили опухоль

Пациентка около полугода назад заподозрила проблему, когда начала быстро набирать вес. Тест на беременность оказался отрицательным, а родственники успокаивали, что это такая конституция тела, передавшаяся по наследству. Мол, мама тоже не худощава.

"Несмотря и так невысокий вес, женщина села на диету, и вроде худела, а живот разрастался. И впервые за 10 лет все же обратилась к гинекологу. На УЗИ обнаружили опухоль, женщине диагностировали рак яичников", - говорится в сообщении.

Медики говорят, что 20-килограммовая опухоль размерами 40х27х25 см могла треснуть и спровоцировать сильное кровотечение. Из-за большой потери крови женщина могла бы умереть.

К тому же существовала большая угроза поражения других органов, и спасти пациентку было бы гораздо труднее. Поэтому женщине безотлагательно провели операцию продолжительностью в два часа.

Что показала гистология

Гистология подтвердила рак - первую А стадию заболевания. Других разрастаний медики вокруг не обнаружили, однако взяли необходимое количество биопсии, чтобы окончательно понять степень поражения. От этого зависит дальнейшее лечение пациентки.

Сейчас состояние женщины удовлетворительное, она находится в онкоцентре до получения всех результатов обследований.

"Это тот случай, когда очень важно вовремя обращаться за помощью даже при малейших сомнениях в своем здоровье, чтобы не затягивать в подобные ситуации. Ведь женщина должна проходить обследование у гинеколога каждый год", - подчеркнули медики.

На Волыни женщине удалили 20-килограммовую опухоль (фото: facebook.com/office.vok)

Ранее мы сообщали, что во Львове с помощью 3D-пластики восстановили лицо женщине.

Также мы писали, что учителя удалили опухоль весом 13 килограммов.

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