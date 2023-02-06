На Волыни вспышка туберкулеза у детей: что говорят врачи

На Волыни начал быстро распространяться туберкулез у детей. С начала 2023 года опасное заболевание было зарегистрировано у 27 малышей и это при том, что за весь прошлый год переболели туберкулезом всего 19 детей.

Что известно о вспышке туберкулеза на Волыни, рассказали в сюжете 12 канала .

Туберкулез у детей на Волыни

Самой младшей пациентке всего 11 месяцев. Сейчас она проходит лечение в областном фтизиопульмонологическом центре в Луцке и по словам специалистов, девочка была вакцинирована.

Статистика по этому заболеванию врачей настораживает. По состоянию на начало февраля зарегистрировано уже 27 детей с туберкулезом. Есть даже один летальный случай, к сожалению - умер 4-летний ребенок.

За весь 2022 год в регионе переболели туберкулезом 19 детей.

Что говорят медики

"Этих детей заразили либо родители, либо люди, с которыми они контактировали. Соответственно мы имеем недовыявление болезни среди взрослого населения. Два ребенка в среднем состоянии тяжести. Все остальные - в удовлетворительном", - рассказала директор КП ВОФМЦ Наталья Чурсина.

Все дети лечатся амбулаторно и как объясняет врач, большинство детей вакцинированы от БЦЖ. Эта прививка от туберкулеза не защищает, но снижает риск летального случая и способствует более легкому течению болезни в случае заражения.

"У нас были перебои с поставкой вакцины БЦЖ. И не все родители вакцинировали своих детей. Поэтому, я бы советовала родителям, у кого не привитые дети, обратиться к семейному врачу для того, чтобы пройти обследование", - добавила Чурсина.

Согласно рекомендациям врачей, прививку БЦЖ нужно делать новорожденным, на третий день жизни. И хотя более 80% вакцинируют, есть случаи, когда родители отказываются от прививки.

"Как правило, эти отказы основываются на личных причинах, религиозных убеждениях. Есть пациенты, которых мы не вакцинируем в связи с их состоянием", - добавил директор КП "Луцкий клинический родильный дом" Сергей Сябрук.

Основное противопоказание - вес младенца ниже 2 кг. Но когда малыш набирает нужный вес и состояние улучшается, можно делать прививку.

Медики считают, что на вспышку туберкулеза повлиял также коронавирус, из-за которого значительно ухудшилось состояние иммунитета населения. Повлияла на это и работа "первички", когда длительное время пациентов обслуживали онлайн.

Добавила проблем и война, так как организм становится более уязвимым и болезнь может развиваться на фоне стресса. Поэтому врачи призывают взрослых и детей уделять больше времени здоровью и обследоваться.

Симптомы туберкулеза у детей

Туберкулез - это хронический процесс, который может поражать различные области организма. Возбудителем является микобактерия, которая попадает в дыхательные пути и легкие воздушно-капельным путем. Источником палочки Коха могут быть зараженные люди с открытой формой болезни и пребывающие в длительном контакте с ребенком - члены семьи, коллектив детского сада, школы и так далее.

Возбудитель попадает в дыхательную систему, а оттуда - в лимфатические узлы и может распространиться в другие органы.

Кстати, существуют и другие типы заражения - через продукты питания (например, молоко), и тогда очаг локализации может быть в желудке или кишечнике. Также в медицинской практике описаны случаи заражения через кожу, слизистые оболочки и внутриутробные - от матери ребенку.

Первые признаки:

Вялость, апатия, жалобы на слабость, отсутствие аппетита, сложность с концентрированием.

Ухудшение ночного сна.

Потеря веса, кожа приобретает неестественную бледность, в глазах - блеск.

Сухой кашель, который на ранних этапах легко спутать с обычной простудой. При туберкулезе кашель сухой и держится более трех недель. Потом появляется мокрота, часто с примесями.

Температура колеблется от 37 до 38 градусов. Ночью возможна чрезмерная потливость

При локализации в желудке, может быть понос, рвота, наличие крови в кале.

При выявлении симптомов и подозрении на туберкулез, стоит обратиться к врачу как можно быстрее и пройти обследование. Самый быстрый и точный метод выявления туберкулеза - тест ПЦР.