Як на волах: у мережу потрапило відео жахливої дороги в Україні

В мережі опублікували відео траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, яка знаходиться просто в катастрофічному стані. Водії, що їдуть цією дорогою, не можуть стримати злість і обурення. Місцеві жителі повідомляють, що цю трасу не ремонтували вже більше десяти років, нікому це не цікаво і не потрібно.

Ролик зі станом дороги опублікований на порталі YouTube.

Відео: Мелітополь, в'їзд з боку Херсона (YouTube)

Наголошується, що відео зняли в 15 кілометрах від Мелітополя.

Відео: Дорога в Мелітополі (YouTube)

В коментарях українці висловлюють свої емоції від побаченого.

Навіщо потрібна машина, якщо швидкість пересування, як на волах.

ДТП з тяжкими наслідками виключені. Даішники з радарами - не при справах.

Ось ти який європейський шлях, автобан.

Ви хоч напишіть, де це. Адже це явно не межа міста.

15 кілометрів від міста.

Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше писали, в Сумах жінка на Lexus проклинала полицейских, які її зупинили за порушення ПДР. Тепер стало відомо, хто ж опинився за кермом дорогого автомобіля.

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