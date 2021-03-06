Воїни ЗСУ підняли український прапор на бліндаж окупантів: у "ДНРівців" паніка (відео)

На Донбасі бійці ЗСУ відбили атаку бойовиків в зоні проведення ООС, в результаті чого окупанти зазнали втрат, а також підняли на бліндажі противника український прапор. Про це розповів один з прихильників "ДНРівців" у своєму відеоблозі.

На кадрах чоловік з окупованої Горлівки зізнається, що бойовики "ДНР" знаходяться в пригніченому стані, оскільки їх вилазка до позицій українських військових з метою провести розвідку боєм закінчилася повним фіаско.

Також блогер з "республіки" з подивом розповідає на відео, що воїни ЗСУ непомітно для "ДНРівців" підійшли до їх бліндажу і повісили на нього національний стяг. При цьому, за його словами, бойовики в цей час перебували на своїх позиціях, "взагалі ніхто не спав, ніхто не позіхав. Ані гранату "укропи" не закинули в бліндаж, ні фіга".

"Уявіть, "укропи" показали, які вони сильні. Уявіть, яка у них зараз всередині мужність, сила, що вони наших пацанів не чіпали, а до них підкралися, уявіть, на позицію! Це дуже круті пацани, я так розумію. Вони підкралися, прив'язали їм на бліндаж прапор український, і пішли, нікого не чіпали. Це вони показали свою силу, щоб наші боялися", - каже прихильник "ДНРівців".

Веселкін зазначив, що даний ролик з розповіддю "новороса" йому відправили друзі з Горлівки. Запис було викладено в мережу пізно ввечері 3 березня.

Відео: Пропагандист "ДНР" розповів, як українські військові повісили прапор на позиціях бойовиків