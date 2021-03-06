ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Воїни ЗСУ підняли український прапор на бліндаж окупантів: у "ДНРівців" паніка (відео)

Новость на русском → Донецька область, Субота 06 березня 2021 08:55
Воїни ЗСУ підняли український прапор на бліндаж окупантів: у "ДНРівців" паніка (відео) Українські військові (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Володимир Костирін

На Донбасі бійці ЗСУ відбили атаку бойовиків в зоні проведення ООС, в результаті чого окупанти зазнали втрат, а також підняли на бліндажі противника український прапор. Про це розповів один з прихильників "ДНРівців" у своєму відеоблозі.

Цей же ролик опублікував глава військово-цивільної адміністрації Зайцевого Володимир Веселкін у своєму Facebook.

На кадрах чоловік з окупованої Горлівки зізнається, що бойовики "ДНР" знаходяться в пригніченому стані, оскільки їх вилазка до позицій українських військових з метою провести розвідку боєм закінчилася повним фіаско.

Також блогер з "республіки" з подивом розповідає на відео, що воїни ЗСУ непомітно для "ДНРівців" підійшли до їх бліндажу і повісили на нього національний стяг. При цьому, за його словами, бойовики в цей час перебували на своїх позиціях, "взагалі ніхто не спав, ніхто не позіхав. Ані гранату "укропи" не закинули в бліндаж, ні фіга".

"Уявіть, "укропи" показали, які вони сильні. Уявіть, яка у них зараз всередині мужність, сила, що вони наших пацанів не чіпали, а до них підкралися, уявіть, на позицію! Це дуже круті пацани, я так розумію. Вони підкралися, прив'язали їм на бліндаж прапор український, і пішли, нікого не чіпали. Це вони показали свою силу, щоб наші боялися", - каже прихильник "ДНРівців".

Веселкін зазначив, що даний ролик з розповіддю "новороса" йому відправили друзі з Горлівки. Запис було викладено в мережу пізно ввечері 3 березня.

Відео: Пропагандист "ДНР" розповів, як українські військові повісили прапор на позиціях бойовиків

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бійці ЗСУ з боєм затримали російського військового, який намагався проникнути на українські позиції.

Нагадаємо також, що нещодавно в РНБО розповіли про знищення на Донбасі снайперів окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Війна Збройні сили України Донбас украинские военные флаг Украины ООС
LITE
Лілія Ребрик розповіла, як бореться з коронавірусом: раджу так робити!
Лілія Ребрик розповіла, як бореться з коронавірусом: раджу так робити!