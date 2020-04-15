Військові розкрили правду про походження коронавіруса

Коронавірус COVID-19 швидше за все має природне походження. До цього висновку прийшли військові з США.

Таку заяву зробили в Пентагоні. У вівторок, 14 квітня, генерал Марк Міллі, голова Комітету начальників штабів Збройних сил США виступив із звітом розвідки на брифінгу.

Міллі каже, що ці висновки поки не остаточні, але більшість фактів і свідчень говорить про те, що COVID-19 має природне походження.

"З усім тим, напевно, ми не знаємо", - додав генерал.

Генерал Марк Міллі

США, як країна найбільш постраждала від коронавіруса (понад 600 хворих), проявляє великий інтерес - і в розвідці це не приховують - до питання про походження штаму цього вірусу.

"Що стосується питання про лабораторії... Було багато чуток і припущень у різних ЗМІ, блогах і так далі. Вас не повинно дивувати, що у нас був до цього великий інтерес. У нас було багато розвідувальної інформації, на це був кинутий пильний погляд", - сказав Міллі.

Зазначимо, що більшість учених також схиляються до того, що вірус виник в результаті природної мутації, а не виведений лабораторно.

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