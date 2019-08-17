У водоймі Києва знайшли розчленоване тіло жінки: нові подробиці (фото, відео)

16 серпня в Києві на Русанівці стався жахливий інцидент: у водоймищі було знайдено розчленоване тіло зниклої жінки. Прес-служба поліції надала нові подробиці, а також опублікувала відповідне відео.

Начальник сектору кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Ігор Болви повідомив, що загиблою є місцева мешканка, 1984 року народження. За два дні до жахливої знахідки про її зникнення повідомила мати загиблої.

Розчленоване тіло жінки знайшли у водоймі Києва - нові фото і відео

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів викрили у скоєнні вбивства 38-річного киянина. Як з'ясувалося, напередодні місцева мешканка разом із підозрюваним прийшла до нього додому. Після спільного розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, під час якої зловмисник схопив ніж і вдарив жінку в голову. Щоб позбутися слідів злочину, він в квартирі розчленував тіло, а потім у пакетах виніс частини тіла у канал", - повідомив Ігор Болвы.

В будинку підозрюваного слідчо-оперативна група вилучила ножі, сокиру, ножівку та інші речові докази. Вбивці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Розчленоване тіло жінки знайшли у водоймі Києва - нові фото і відео

Раніше повідомлялося, що Миколі Тарасову, який підозрюється у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко з Одеської області, суд призначив психіатричну експертизу.

Нагадаємо, що неадекват побив поліцейську в Рівному і жінка ледь не померла. Патрульна поліцейська приїхала на виклик про домашнє насильство. По приїзду жінка спробувала з'ясувати причину буйної поведінки, проте чоловік кинувся на неї з кулаками.