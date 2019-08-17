У водоймі Києва знайшли розчленоване тіло жінки: подробиці моторошного вбивства

У водоймі Києва знайшли розчленоване тіло жінки (фото: РБК-Україна)

До вбивства міг бути причетний ветеринар

У Києві на Русанівці було знайдено розчленоване тіло. Є припущення, що труп належить Ірині Клипковій, яка пропала 13 серпня в 23:20 на вулиці Ентузіастів, 37. Про це інформує сусід Сергія, передає "24 канал".

"Ірина зникла, і сьогодні її друзі пішли прогулятися та одночасно подивитися, чи є десь якісь сліди. Останній раз її бачили на вулиці Ентузіастів, 37 - вона там гуляла. І вони побачили якийсь пакет, а розповіла їм про нього жінка, що гуляла з дитиною. Отже, дістали його, розірвали, а там щось незрозуміле. Набрали мене, а разом зі мною йшли ще три бійця Нацгвардії, і ми прибули на місце. Подивився і кажу, що це точно не є м'ясом тварини. І потім ми знайшли ще кілька пакетів, які плавали", - розповів знайомий загиблої.

У водоймі Києва знайшли розчленоване тіло жінки (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В одному з мішків виявили руку, на якій були кільця, схожі на ті, які носила зникла. На даний момент зловмисник затриманий. Відзначається, що підозрюваний був знайомий з Іриною близько 15 років.

У водоймі Києва знайшли розчленоване тіло жінки (фото: facebook.com/Алексей Опарін)

Мотив злочину чоловік назвати не зміг, зазначивши, що відносини між Іриною та підозрюваним були хороші. Разом із тим Сергій каже, що підозрюваний любив випивати і часто ставав агресивним. Він також міг знати, як розчленувати людину, оскільки він працює ветеринаром.

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