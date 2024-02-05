Украинцам рассказали о распространенной причине ДТП: водители должны соблюдать это правило

Что такое безопасная дистанция

Безопасная дистанция - расстояние до транспортного средства, движущегося впереди той же полосой, которая в случае его внезапного торможения или остановки позволит водителю движущегося сзади транспортного средства предотвратить столкновение без совершения какого-либо маневра.

Безопасный интервал - расстояние между движущимися боковыми частями транспортных средств или между ними и другими объектами, при которой гарантирована безопасность дорожного движения.

Важно помнить, что согласно п. 13.1. ПДД водитель в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей перевозимого груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал.

Безопасная дистанция может быть разной, в зависимости от погодных условий и места, где вы едете. Рекомендуется рассчитывать дистанцию, как скорость разделена на 2. Например, при езде по трассе при условии сухого дорожного покрытия, при скорости 60 км/ч, безопасная дистанция составит 30 м.

К тому же необходимо помнить, что использование мобильного телефона во время вождения - одна из основных причин отвлечения водителей. Чтобы избежать аварий, нужно использовать наушники или систему громкой связи в автомобиле.

Особо избегайте писания текстовых сообщений, ведь это полностью отвлекает внимание от дороги.

Когда чаще всего возникают ДТП

По данным полиции, за 12 месяцев прошлого года в столице произошло 1894 ДТП с пострадавшими. В результате 103 человек погибли и еще 2133 - получили травмы разной степени тяжести.

Чаще всего происшествия с пострадавшими произошли в пятницу.

Пик аварийности приходится на 17 часов - в это время было совершено 8,2% от всех ДТП.

Основными причинами аварий с пострадавшими являются:

нарушение правил маневрирования (40%)

превышение безопасной скорости (15%)

нарушение правил проезда пешеходных переходов (14%)

переход проезжей части в неустановленном месте (9%)

несоблюдение безопасной дистанции (8%)

нарушение правил проезда перекрестков (4%)

В частности, только в столице зарегистрировано 803 ДТП именно из-за нахождения водителя в нетрезвом состоянии.