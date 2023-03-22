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Водитель автобуса по-хамски вытащил из салона пассажира на инвалидной коляске (видео)

Конфлик между водителем и пассажиром произошел в Кривом Роге (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Кривом Роге водитель автобуса обругал пассажира на инвалидной коляске и по-хамски высадил его из салона. Этот инцидент попал на видео.

Об этом сообщил сам участник конфликта Юрий Понькин, местный активист, депутат райсовета и глава ОО "Движение без границ", на своей странице в Facebook.

Детали инцидента

Неприятное событие произошло 19 марта. Во время посадки на остановке "Ставки" водитель автобуса №228 заявил, что пандус не работает и начал тянуть коляску внутрь салона. Когда пассажир возмутился, водитель вернулся в кабину и отбросил пандус со словами "где ты взялся".

А во время высадки Понькина водитель еще больше не мог удержаться в высказываниях. Он возмущался, что пассажир не спешит покидать салон.

Этот момент попал на видео. Видно, что автобус остановился более чем в метре от бордюра. Хотя законодательство требует от водителя подъезжать вплотную к остановке - не дальше 5-10 сантиметров от края проезжей части.

Сначала Понькин отказывался выезжать из салона, потому что пандус был под слишком большим углом, потому что упирался о проезжую часть вместо тротуара. Впрочем, водитель недовольно ему помог покинуть салон автобуса.

По просьбе представиться, водитель назвал имя Травкин Буян Буянович.

"Хочется плакать и убивать. Весь день дрожат руки. Я 20 лет на кресле - еще никогда меня не таскали как тряпку под аккомпанемент мата", - прокомментировал событие Понькин.

Инцидент произошел на маршруте №228 (скриншот с видео)

Какая реакция общества

Это событие не осталось без внимания уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Он требует от горсовета Кривого Рога, областной администрации и Госслужбы по безопасности на транспорте провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Об этом он сообщил в своем Telegram канале.

Также много горожан оставили возмутительные комментарии под постом Понькина. Люди пишут, что такое поведение водителя отвратительно и что жаль, что другие не понимают, как тяжело живется людям, вынужденным передвигаться на коляске.

Некоторые также отмечает, что такие инциденты не единичны в Кривом Роге.

Впрочем, под видео с кадрами инцидента нашлись и комментарии противоположного характера. Один пользователь написал, что это провокация и пассажир "сам виноват в этой ситуации", потому что начал ее "раскручивать под прицелом камер".

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